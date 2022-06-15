Увага! Розшук винуватця ДТП у Тернополі!
Відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Тернопільській області розшукується водій автомобіля Opel Vectra державний номерний знак СА 0388 СН, який 22.05. 2022 року, близько 12-ї години в місті Тернополі, на вулиці Поліська 7, на території автопарковки торгового центру “Епіцентр” вчинив дорожньо-транспортну пригоду. А саме здійснив наїзд на припаркований автомобіль Ford, після чого місце події залишив та поїхав у невідомому напрямку.
У зв’язку з цим, відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП звертається з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про вищевказану дорожньо-транспортну пригоду або місцезнаходження розшукуваного транспортного засобу, повідомити вказану інформацію на спецлінію 102 чи за номером телефону (067) 62 04 386.