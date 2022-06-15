Семінаристи ішли пішки до Зарваниці та молилися за Україну

11 червня відбулася проща студентів Тернопільської духовної семінарії до чудотворної ікони Матері Божої, прославленої в Зарваницькій іконі. Головним молитовним наміренням цьогорічної пішої прощі стали мир, спокій в цілому світі і перемога України у війні. Під час прощі відбулася Божественна Літургія у селі Семиківці, яку очолив ректор семінарії отець Іван Римар.

Привітальним словом зустрів братів парох Зарваницького храму і декан Зарваницький отець Володимир Топоровський. Священник побажав кожному продовжувати молитву за неньку Україну у ці не легкі часи. Кульмінацією став Молебень до Пресвятої Богородиці у стіп образу Зарваницької Матері Божої. Закінчилась проща в Соборі Зарваницької Матері Божої гімном Амврозія Медіоланського «Тебе, Бога, хвалимо».