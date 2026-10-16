На Тернопільщині річки можуть обміліти до найнижчих рівнів за весь період спостережень

На річках Тернопільської області протягом 16–30 жовтня очікують подальше зниження рівнів води. Місцями вони можуть досягти найнижчих значень за весь період спостережень або опуститися ще нижче. Український гідрометеорологічний центр оголосив ІІІ рівень небезпеки — коричневий.

Попередження стосується річок басейну Дністра, зокрема на території Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей.

За прогнозом гідрометцентру, водність річок і надалі зменшуватиметься до критеріїв маловоддя та нижче. На більшості ділянок очікують значне заростання русел водною рослинністю, а на окремих ділянках малих річок стік може повністю припинитися.

Попередження також поширюється на річки басейнів Сяну, Західного Бугу, Прип’яті та Тиси в інших областях України.

Жителів Тернопільщини закликають враховувати попередження про небезпечні гідрологічні явища.