Луцьк повністю залишився без світла після російської атаки: комунальники працюють на резервному живленні

У Луцьку вранці 16 жовтня після атаки російських безпілотників зникло електропостачання. Комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення.

Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

«Через атаку ворожих безпілотників місто залишилося без електропостачання. Комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення», — написав він.

Андрій Разумовський закликав жителів громади перебувати в безпечних місцях, під час повітряної тривоги йти в укриття та стежити за офіційними повідомленнями.

За інформацією медіа, у місті також зупинився електротранспорт.

Нагадаємо, увечері 15 жовтня уламки збитого російського безпілотника пошкодили лінії електропередач у Луцькій громаді. Тоді виникли перебої з електро- та водопостачанням. Аварійні бригади працювали над відновленням роботи мереж.