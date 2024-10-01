На Тернопільщині розвивається мережа індустріальних парків

Наразі в області зареєстровано чотири таких об’єкти.

Нещодавно начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода відвідав Лановецьку громаду, де ще два парки перебувають на етапі включення до реєстру.

,,LANIVTSI” – один з майбутніх індустріальних парків. Він створюється з метою забезпечення розвитку сучасного виробництва і логістичної інфраструктури.

Також на території громади діятиме індустріальний парк «БІО-ЛАН». Його мета – сприяти зростанню переробних потужностей зернових культур та стимулювати розвиток альтернативних джерел енергії у регіоні.