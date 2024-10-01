Нев’януча слава “фінки”

Приблизно так виглядає типова фінка в уяві багатьох наших співвітчизників

Хто з нас не чув про легендарну “фінку”? Цей ніж, буквально овіяний ореолом легенд. Але чи знаєте ви, що справжній традиційний фінський ніж помітно відрізняється від ножів, що прийнято називати “фінками” у пострадянських країнах?

Давайте розберемося в цьому питанні та дізнаємося про те, що ж таке насправді – фінський ніж, чому він такий популярний на протязі століть і яке відношення має наша “фінка” до справжнього фінського ножа-пуукко.

Фінка – від традицій до сучасності

А ось так приблизно виглядають традиційні фінські ножі

Традиційний фінський ніж має довгу і багату історію.

Його конструкція відрізняється простотою і функціональністю: прямий клинок з рівномірними спусками, зручне дерев’яне руків’я з характерним вигином. Ці особливості робили пуукко універсальним інструментом, придатним для виконання самого широкого спектру завдань.

Слово “пуукко” (puukko) можна перекласти з фінської приблизно як – “дерев’яшка”, Скоріш за все, це жаргонізм, що має значення – “ніж з дерев’яним руків’ям”. Коли пуукко захований у традиційні піхви, саме “дерев’яшку” (руків’я) і видно сторонньому глядачу.

Цей простий і надійний інструмент супроводжував фіннів протягом століть, використовуючись для полювання, риболовлі, роботи по господарству.

У старі часи у Фінляндії з ножами ходили майже усі дорослі люді, незважаючи на вік та стать. Ніж був дуже важливою, індивідуальною річчю, використовувався щодня у самих різних сферах життя (включаючи як практичні, так і суто ритуальні).

Ну а фінські розбійники, майстри ножового бою – пууккоюнкарі (“молодці з ножами”) були в свої часи не менш відомими і навіть легендарними, чим ковбої-ганфайтери на Дикому Заході.

Немає сенсу дивуватись, что фінський ніж і досі не втратив своєї популярності. Його конструкція є результатом дуже довгого (на протязі століть) практичного використання. Та й історична слава фінки не вщухає досі.

Фінський ніж у культурі пострадянських країн

Щодо фінських ножів у нашій культурі, то тут історія цікава і майже детективна.

Зрозуміло, кожен, кому подобаються ножі, задавався питанням: “Чому ми називаємо подібні ножі “фінками”?”

Бо, як добре відомо, справжній найпоширеніший традиційний фінський ніж типу пуукко на радянську “фінку” не дуже то й схожий.

А ось на що схожі дійсно схожі усі ці військові та “бандитські” фінки, так це на фінський штик-ніж Акселі Галлен-Каллела (був у усім відомого Маннергейма такий ад’ютант).

Цей штик-ніж був цілком авторською роботою. І хоч має він багато рис північних ножів, на традиційний пуукко він також не дуже схожий.

Зрозуміло, що у тому ж 1940 році Червона армія могла познайомитися з цим ножем дуже близько. І потім скопіювати його для власних потреб.

Могло це відбутися і раніше, бо цей штик-ніж – модель 1919 року

Але ще більше “радянські” фінки схожі на деякі з ножів Понтуса Хольберга з Елькільстуна.

Мисливські ножі Хольмберга були дуже вдалими та дуже популярними ножами, які поставлялися у багато країн. Добре відомо, що радянські інженери часто копіювали чи переробляли на свій лад популярні та просто вдалі західні конструкції. Цілком можливо, що могло таке статися із ножем Хольберга.

Одна біда, Елькільстуна знаходиться у Швеції, а не у Фінляндії. Так чому ж тоді ми називаємо ці ножі “фінками”, а не наприклад “шведками”? Скоріш за все тому, що вони попадали сюди через Фінляндію. Сама ж Фінляндія колись була навіть частиною Російської імперії.

Так що, якщо вам ріже вухо словосполучення “фінка НКВС”, яку дехто (не будемо тикати пальцями) так активно рекламує та просуває в інтернеті, ви цілком виправдано можете використовувати для таких ножів назву “ніж по типу Хольмберга”. Чи просто “Хольмберг”.

Як би там не було, фабрика Хольмберга дійсно виробляла ніж, який був зробленим за мотивами традиційних північних ножів, виявився вдалим та сильно вплинув на ножову індустрію.

Ну а власне “фінським ножем” у літературі та в інтернеті зараз все більше називають ножі по типу традиційного пуукко. І, мабуть, це правильно.

Багато переосмислень цього ножа було зроблено за ці роки. Вибір сучасних варіантів фінських ножів дуже великий. Купити фінський ніж все ще не просто, а дуже просто. Популярність фінок не вщухає.

Конструкція фінки: досконалість в простоті

Клинок: Як правило, виготовляється з вуглецевої сталі (у багатьох сучасних моделей часто – з нержавіючої). Ріжуча кромка часто утворена спусками без підводів. Такий ніж простіше заточити у польових умовах. Він добре працює по дереву. Форма клинка може варіюватися, але найчастіше зустрічається так званий “дроп-пойнт” – з плавним спуском від обуха до леза. Така форма забезпечує оптимальне співвідношення міцності, колючих і різальних властивостей. У шкірознімальних ножів кінчик клинча буває дещо задраний догори.

Руків’я: Традиційно виготовляється з деревини твердих порід, таких як береза або вільха. Форма руків’я забезпечує надійний хват і комфорт при роботі. Часто зустрічаються руків’я з вираженим вигином, що дозволяє міцно утримувати ніж навіть мокрою рукою. Сучасні виробники використовують також синтетичні матеріали, такі як резинопластик або G10.

Обух: Обух класичної фінки зазвичай має просту прямокутну форму без насічок, пилок чи різного роду отворів. Така конструкція забезпечує міцність клинка і дозволяє використовувати ніж для виконання важких робіт. До речі, гострими ребрами обуху можна висікати іскри з ферроцериєвого стрижня.

Гарда: У традиційних пуукко гарда (захисний упор-хрестовина для руки) відсутня або виражена дуже слабо. У радянських “фінках” гарда була ярко вираженою і служила для захисту руки від зісковзування на клинок. Сучасні моделі можуть мати різноманітні форми гард, залежно від призначення ножа.

Баланс: Одним з важливих параметрів фінки є її баланс. Добре збалансований ніж забезпечує максимальну точність і контроль при виконанні різноманітних робіт.

Піхви: Піхви служать для безпечного зберігання і носіння ножа. Традиційно виготовляються зі шкіри або дерева. Сучасні моделі можуть мати піхви з пластику або композитних матеріалів.

Сучасні фінки

Сучасне виробництво фінських ножів пуукко буквально поєднує в собі багатовікові традиції та сучасні технології. Конструкція ножа залишає у собі багато незмінних, перевірених віками рис, але сучасні високоякісні матеріали, такі як нержавіючі сталі та композити та резинопластики, забезпечують ножам більшу міцність та довговічність. Роблять ножі ще більш зручними та небезпечним для користувача.

Сучасна фінка може використовуватися як для повсякденних справ, так і для більш специфічних цілей (туризм, полювання, виживання). Те, що фінка багато років була саме дуже ефективним ножем виживання, має багате практичне та історичне підтвердження.

Пуукко широко використовується і професійній діяльності. Існує багато суто утилітарних, робочих ножів, зроблених за мотивами конструктивних рішень традиційних північних ножів.

Модель Ranger Puukko M95, відома також як “фінка Пелтонена”, навіть знаходиться на озброєнні фінської армії. Цей ніж відрізняється універсальністю та надійністю, що робить його популярним серед військових та цивільних користувачів. Так фінські військові і вшанували традиції, і отримали на озброєння дійсно відмінні ножі.

Трохи про закон

Фінка – це не просто ніж, а символ багатої історії і культури. Універсальність, надійність і естетична привабливість роблять її популярною серед любителів ножів у всьому світі.

Законодавство щодо носіння і використання ножів помітно відрізняється в різних частинах світу. В деяких країнах носіння великих фіксованих ножів на кшталт фінки без дозволу заборонено, в інших – існують обмеження щодо розміру і форми клинка. Перед покупкою фінки необхідно ознайомитися з місцевим законодавством.

В Україні використання фіксованих ножів на кшталт фінскьих не заборонено. Але існують деякі обмеження щодо довжини клинка та деяких інших конструктивних особливостей. Тому, якщо вже ви бажаєте купити собі фінський ніж, рекомендуємо не робити це на стихійних торгівельних майданчиках, а звернутися до професіоналів. Вас там і проконсультують, і сертифікати потрібні (якщо треба) видадуть!

Джерело – https://grandway.ua