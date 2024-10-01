У Заліщиках на Дністрі підніметься вода на майже 4 м

🌊‼️ Попередження про гідрологічні явища від Українського гідрометеорологічного центру.

У другій половині доби 2 жовтня на р. Дністер у створі гідрологічного поста Заліщики (Тернопільська обл.) очікується проходження максимального рівня дощового паводку висотою 340-380 см над нулем поста (на 8 годину 1 жовтня рiвень води становив 254 см над нулем поста).

Максимальна витрата прогнозується в межах 300-400 м 3 /с, без загрози негативних наслідків. 🟩