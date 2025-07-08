18:25 | 8.07.2025
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На Тернопільщині рятувальники зупинили вогонь: врятовано 53 га пшениці та 3 га лісу

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7 липня став надзвичайно гарячим днем для вогнеборців Тернопільщини — пожежні підрозділи 15 разів виїжджали на ліквідацію загорянь по всій області.

Десять із цих викликів стосувалися загорянь сухої трави та сміття, які виникли через спеку, необережне поводження з вогнем та недбалість людей. Полум’я несло пряму загрозу природним екосистемам, цьогорічному врожаю та лісовим масивам.

Завдяки професійним і рішучим діям рятувальників вдалося відстояти у вогню 53 гектари пшеничного поля та 3 гектари лісу.

Також рятувальники ліквідували пожежі:

  • мотоцикла,
  • покинутого житлового будинку,
  • господарської будівлі з дровами.

🔺 ДСНС вкотре закликає громадян до обережності:

  • не паліть суху траву,
  • не кидайте недопалки в суху рослинність,
  • не залишайте відкритого вогню без нагляду.

Кожна ваша дія може мати фатальні наслідки — або врятувати сотні гектарів української землі.

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