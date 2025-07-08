На Тернопільщині рятувальники зупинили вогонь: врятовано 53 га пшениці та 3 га лісу

7 липня став надзвичайно гарячим днем для вогнеборців Тернопільщини — пожежні підрозділи 15 разів виїжджали на ліквідацію загорянь по всій області.

Десять із цих викликів стосувалися загорянь сухої трави та сміття, які виникли через спеку, необережне поводження з вогнем та недбалість людей. Полум’я несло пряму загрозу природним екосистемам, цьогорічному врожаю та лісовим масивам.

Завдяки професійним і рішучим діям рятувальників вдалося відстояти у вогню 53 гектари пшеничного поля та 3 гектари лісу.

Також рятувальники ліквідували пожежі:

мотоцикла,

покинутого житлового будинку,

господарської будівлі з дровами.

🔺 ДСНС вкотре закликає громадян до обережності:

не паліть суху траву,

не кидайте недопалки в суху рослинність,

не залишайте відкритого вогню без нагляду.

Кожна ваша дія може мати фатальні наслідки — або врятувати сотні гектарів української землі.