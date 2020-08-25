ТНЕУ отримав статус класичного університету й змінив назву

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 13, частини п’ятої статті 39 Закону України «Про вищу освіту», статей 15, 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 630, враховуючи рішення конференції трудового колективу від 14.05.2019, протокол № 1, рішення вченої ради Тернопільського національного економічного університету від 19.08.2020, протокол № 1 та подання Тернопільського національного економічного університету від 19.08.2020 № 124-22/1105,