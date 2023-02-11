На Тернопільщині сьогодні обмеження світла будуть тільки з 16 по 19 год.

‼️Особливості обмеження електроенергії на Тернопільщині!

💡В суботу, 11 лютого, на Тернопільщині обмеження електроенергії згідно Графіка будуть діяти з 16 до 19 год. Протягом іншого періоду вимкнення не передбачається.

⚡У ВАТ «Тернопільобленерго» зазначають, що це за умови, якщо не надійде іншої вказівки від диспетчера вищого рівня НЕК «Укренерго» або ж рівень споживання в області буде перевищувати встановленні ліміти.

🇺🇦Енергетики нагадують, що раціональне використання електроенергії зменшує навантаження на енергосистему і дає змогу не застосовувати додаткові обмеження електроенергії.

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