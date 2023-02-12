12 лютого не будуть виключати електроенергію у Тернопільській області

❗Шановні споживачі!

⚡ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що в неділю, 12 лютого, на Тернопільщині не будуть застосовуватись обмеження електроенергії. Тобто, протягом доби не буде вимкнень електроенергії відповідно до Графіка погодинних вимкнень електроенергії.

❗ Звичайно, якщо не буде окремих додаткових розпоряджень від диспетчера НЕК “Укренерго”.

💡Енергетики нагадують, що не варто забувати про раціональне використання електроенергії!

Поділіться:









