Тернопільщину поділили на 6 зон. «Тернопільобленерго» оновив графік світла

Даний графік розроблено ВАТ «Тернопільобленерго» з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області та застосовується для дотримання доведених НЕК “”Укренерго”” лімітів споживання електричної енергії для Тернопільської області з метою збалансування енергосистеми України.

– У разі гострої необхідноті, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку. Також, у разі відсутності потреби, у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися.

– Під час повітряної тривоги, працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

– Даний графік, зважаючи на технологію процесу з розподілу електричної енергії в межах Тернопільської області, а також на географічне розташування електричних мереж та їхніх електричних з’єднань між собою, не забезпечує рівномірного та циклічного вимкнення всіх споживачів.

– Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.

– Вимкнення, згідно даного графіку не застосовуватиметься до об’єктів критичної інфраструктури .”

ДОДАТОК

до графіка погодинних вимкнень споживачів

з вказанням назви адміністративного району, населеного пункту та за необхідності назви вулиць № групи споживачів Адміністративний район Назва населеного пункту та/або вулиць 1 2 3 1 група Кременецький район м.Кременець- вул.С.Петлюри, Ювілейна, Л.Визволителів, Г.Гордасевича, 107 Кременецької дивізії, Базарна, Джерельна, Дубенська, М.Коцюбинського, М.Кривоноса, П.Ірва, У.Самчука, Т.Шевченка, Б.Козубського, Козацька, Л.Українки, Вериківського, Вивозова, Гл.Туницька, Климова, Котляревського, Красногірка, пров.Ремісничий, Толстого, Спадиста, Глінки, Глибока, Зелена, Спокійна, Тиха, Шухевича, Відродження, Курчатова, Н.Грановського, Алея Підгірна, Дубенська, Стрілецька, Санаторійна, Гагаріна, О.Теліги, Ватуліна, Піщана, Огородова, Промислова, Б.Хмельницького, Куличівка, Вишнівецька, Климова, Макова, Вербова, Шкільна, Садова, Замкова, М.Кривоноса, М.Грушевського, І.Франка, Грабівка, Ляшуки, Переліски, СичівкаІ, СичівкаII, Липовиця I, Липовиця II, Корнії, Сільська, Гладка, Котляревського, Вивозова, Княжина, Вериківського, Глінки, Товстого, Ст.Детюка, Березина, Горбача, ТЗОВ «Кременецьке молоко», АЗС «WOG», АЗС«Ніка», ТЗОВ «Кременчанка», ФОП Макосій М.В, с.Чугалі, М.Зеблази, Рибча, В.Зеблази, Бонівка, Плоске, Катеринівка, Сапанів ,х.Хотівка, Борочок, Шишки, Олексюки, Трачуки, Підлісці, Жолоби, Горинка, Кушлин, Іванківці, Шпиколоси, Колосова, Рудка, Двірець, Духів, Н.Кокорів, Ст.Кокорів, х.Підлісний, Романів Ліс, Підвисоке, Кучері, Міщани, Сіножаття, Корчунок, Снігорувеччина, Манівщина, Макоїди., Діброва, Дунаїв, Зайці, Ст.Почаїв, Будки, Ст.Тараж, Лосятин, Борщівка, Комарин, Кітлиха, х.Неселів, Тихонець, Стадниця, Вільшанка, Попівці, х.Королівщина, Загадки, Богданівка, х.Весела, Бондарі, Затишшя I, Затишшя II, с.Лідихів, х.Гниле Озеро, М.Лісовики, В.Лісовики, Красне, Двірники, Мальчишино, м.Почаїв – вул.Кременецька, Гуменці, Кутець, Лісова, Гоголя, Кіндратюки, Горлани, Бригадна, Плетянка, Лосятинчська, Шалівка, Березини, Шкільна, Чайковського, Ст.Таражська, Вишнева, Липова, Паркова, Шевченка, Спортивна, Дорошенка, Радивилівська, Озерна, Волинська , с.В.Бережці, М.Бережці, Града, Крижі, Гаї, Кімната, Комарівка, Валігури, Куликів, Савчиці, х.Підгора, Березина, Мисики, Криж, Мокре, Гаврили, Зелене, Вірля, Чеховище, Розтоки, Лопушно, В.Горянка, Крутнів, Рославка, Лосятин, Ридомиль, Бобрівці, х.Сагани , Ст.Олексинець, Н.Олексинець, Млинівці, Бакоти, Очеретно, Устечко, Хотовиця, Башуки, М.Горянка, х.Переїздки, Івання, Коршилівка, Білокриниця, Лішня, Андруга, Веселівка, Фещуки м. Шумськ- вул. Гагаріна, Вілійська, Свободи, Чиранка, Суразька, Підгірна, Стадіонна, Набережна, Дружби, Ювілейна, Хмельницького, Озерна, Котляревського, Українська, площа Ринок, І.Франка, Енергетична, Українська, Миру, Народицька, Уласа Самчука, Промислова, князя Островського, Шевченка, Сонячна, 840-річчя Шумська, Заводська, с. Вілія, Тетильківці, Новосілки, Людвищі, Білий Комин, ТОВ “Агаріс МікоУкраїна”, Башківці, Тилявка, Одерадівка, Жолобки, Угорськ, Забара, х. Діброва, Довжок, Німеччина, Новостав, Биківці, Потуторів, Кордишів, Мирове, Шумбар, Цеценівка, Бірки, Соснівка, Круголець, Онишківці, Боложівка, Лози, Сураж, Малинів, Ходаки, Рохманів, Малі Садки, Васьківці, Залужжя, Кутянка, Руська Гута, Андрушівка, Переморівка, Зелений Дуб, Кути, Літовищі, М.Іловиця, В.Іловиця, Антонівці, Стіжок, Шумський ТБЗ, х. Базельки, Москалівка, Діброва, Гутисько, Лішники, В. Дедеркали, Садки, Вовківці, Мізюринці, Радошівка, Обори, Шкроботівка, М.Дедеркали, Темногайці, В. Загайці, М. Загайці, Шумбар, х Тури, Піщатинці, Матвіївці, Гриньківці, Підгайці, Темногайці, Кудлаївка, Бриків, Кононвиця, Обич, Хмелище, Чотирьохполівка 1 група Тернопільський район смт.Микулинці – вул. Й.Сліпого, Грушевського, Б.Хмельницького, 8.Березня, І.Франка, Островського, Стуса, Набережна, Гагаріна, Бандери, Наливайка, 22 Січня, Коновальця, Надрічна, Миру, Міцкевича, Андрущишиних, Поперечна, Мазепи, Шептицького, Галицького, Сагайдачного, Санаторна, Івасюка, Тернопільська, Калнишевського, ВАТ «Булат»,санаторій «Медобори», ВАТ “Бровар”, с. Гниловоди, Сапова, Котузів, смт Дружба – вул. Л. Українки, Шкільна, С. Бандери, Налужанська, Молодіжна, с. Воля, Струсів, Варваринці, Налужжя, Барнадівка, Різдв’яне, Зубів, Заздрість, Струсів, Варваринці, Конопківка, Ладичин, Дворіччя, Воля, Заздрість 1 група м.Тернопіль вул. Лучаківського, Просвіти, С.Будного 12-34, Громницького, Карпенка, Винниченка, Юності, Орлика, М.Кривоноса 1-11, Бережанська (непарні номера), Дружби, Миру, Драгоманова, Мазепи, Тісна, Тбіліська, Петриківська, Виговського, І.Бриковича, І.Блажкевич 2-8, Н.Яремчука, Чумацька, Гжицьких, Надзбручанська , Степова, Тролейбусна, Далека, Об’їзна, Торговиця, Білогірська, Шептицького, Колонтая 2,6, Руська 2-8, Старий Поділ 22, Шашкевича 1-4, Паращука, Тернопільська, Хліборобна, Яблунева, Підгірна, Д. Віконської, Урожайна, Вишнева, Лісова, Болюха, Глибока Долина, Приміська, Золотогірська, Бенцаля, П.Батьківського, Покрови, Михайлевича, Мирна, Проектна, Глибочанська, Калинова, Калинова бічна, Медобірна, Хутірська, Зарічна, Низинна, Вербова, Кривоноса, 12, Грабовського, Загребельна, Волинська, Південна, Куток, Спадиста, Львівська, майдан Перемоги, Наукова, Університетська, Чернівецька, Микулинецька 41-115, Микулинецька-бічна, Фестивальна, Молодіжна, Підлісна, Верхня Підлісна, “Ринок Західний”, ресторан “Хутір”, “Макдоналдз”, “Орнава” 2 група Кременецький район м. Ланівці – вул. Пушкіна, Залізнична, Привокзальна, Квітнева, Набережна, Вишнівецька, Сагайдачного, Робітнича, Молодіжна, Миру, Богуна, Хлібна, Корольова, Заводська, Січ. Стрільців, Лугова, Богайчука, Тернопільська, Незалежності, Грушевського, Новосілка, Драгоманова, Листопадова, Л. Українки, Волинська, Шкільна, Берегова, Польова, Вишнева, Жовтнева, Садова, Дубина, Східна , Пряма, Західна, Польова, Ювілейна, З.Козаків, с.Нападівка, Борсуки, Борщівка, х. Буйгори, Юськівці, Михайлівка, Краснолука, Грибова, Волиця, Оришківці, Жирак, Куськівці, Бережанка, Мартишківці, х. Степ, Рулка, Синівці, Борсуки, В. Куськівці, Борщівка, Передмірка, Снігурівка, Манево, М. Снігурівка, Чайчинці, Вербовець, х.Лиса Гора, Помірки, Заболотні, Іванківці, Шушківці, Білозірка, М. Корначівка, Ванжулів, Москалівка, Плиска, Молотків, Якимівці, Татаринці , х.Кіптиха, Михайлівка, Загірці, х.Рудка, Корчанівка, Шили, Влащинці, Соколівка, Вишгородок, Лопушне, Пахиня, Коржківці, Верещаки, Кутиски, Печірна, Буглів, Люленці, Ванжулів, Жуківці, Білка, Огризківці, х. Коростова, Мусоровеччина, Зелений Гай 2 група Тернопільський район смт.Козова – вул. Шевченка, Коновальця, Весела, Козацька, Набережна, Богуна, Пушкіна, Вербицького, Купчинського, Герети, Обїздна, Промислова, Заводська, І. Франка, Кам’яниха, Ольжича, Вітошинського, Стефаника, П. Думки, Чубинського, Мазепи, Наливайка, Мариновича, Довбуша, Ціолковського, Суворова, Чайківського, Лепкого, Вишиваного, Кармелюка, Паркова, Сонячна, П. Мирного, Березовського, Драгоманова, с. Денисів, Ішків, Росоховатець, Купчинці, Яструбово, В. Ходачків, х. Веснівка, Замости, Дворище, Доли, Підліс, Драгоманівка, Гребелька, Вікторівка, Теофіпілка, Плоска, Плотича, Золота Слобода, Вівся, Йосипівка, Кальне, Щепанів, Дибще, Криве, х. Бонікова, Будова, х Горби, Маковисько, Бартошівка, Геленків, Олесино, Уритва, Вимислівка, Козівка, Сеньків, Ценів, х. Дуби, Мшанець, Осада, Корне Болото, Дмухівці, Медова, Будилів, Слобідка, Городище, Плотича, Покропивна, М. Плавуча, Глинна, В. Плавуча, Золочівка, Заберезки, Таурів, х. Окіп, Когутівка, Цицори, Грицайка, Надставя, Нетреба, Мазепівка, Горби, Млинці, Хрипки, смт. Козлів – вул. Зарудка, Передмістя, Садова, Грицайка, В. Лубянка, М. Лубянка, Чапаєва, Підліс, Незалежності, Галицька, Повстанців УПА, Шевченка, Б. Хмельницького, Шухевича, Л. Українки, Пирогова, Заводська, І. Франка, с. Будилів, х. Мшанець, Осада, Конюхи, Августівка, Хоробрів, Хоростець, Бишки, Потік, Вибудів, х. Залісся, Сіножаті, Почапинці, Драганівка, Забойки, Домаморичі, Підгороднє м. Підгайці – вул. Тараса Гунчака, Героїв УПА, Спасівська, Марцелівська, Гайдамацька, Шевченка, Поповича, с. Мирне, Угринів, Галич, Сільце, Нові Голгочі, Мозолівка, Леонти, Старе-Місто, Голєндра, Новосілка, Юстинівка, Марцелівка, Вербів, Голгочі, Волиця, Мужилів, Лиса, Рудники, Носів, Литвинів, Старий Литвинів, Раковець, Поплави, Степове, Вага, Бронгалівка, Михайлівка, Новосілка, Почмайстрівка, Білокриниця, Яблунівка, Угринів, Носів, Зарва, Мисколизи, Боків, Шумляни, Червень, Гнильче, Пановичі, Завалів, Середнє, Затурин 2 група Чортківський район смт. Гусятин- вул. Надзбручанська, Цехова, Наливайка, Пушкіна, Незалежності, Тернопільська, Привокзальна, Народницька, Куток, Хмельницького, Січинського, Робітнича, Тарнавського, Санаторна, Шевченка, Суходільська, Кобилянської, Лук’яновича, Шкільна, Надозерна, с. Чабарівка, Васильківці, Вільхівчик, Самолусківці, Личківці, Трибухівці, Нижбірок, Ст. Нижбірок, Крогулець, Мишівці, Целіїв, Мазурівка, м. Хоростків – вул. Незалежності, Князя Володимира, Довга, Вузька, Висока, Сонячна, Кобилянської, Наливайка, Тайна, Тиха, Прибережна, Музейна, Комарова, Садова, Вибранівська, Шевченка, Сагайдачного, Князя Володимира, Незалежності, Мазепи, Коротка, Лепкого, Шкільна, Голосна, Січинського, Загоринка, Чайковського, Грушевського, Польова, Січ. Стрільців, Івасюка, Весела, Чорновола, Ватутіна, Ювілейна, Коцюбинського, Мирна, Гагаріна, 17-го вересня , Лисенка, Дружби, Зелена, Шептицького, Кармелюка, Палія, Малишка, Франка, Л. Українки, Коновальця, с. Верхівці, Перемилів, Карашинці, Клювинці, Хлопівка, Увисла, Рудки, Сухостав, Яблунів, Постолівка, Раштівці, М.Борки, Городниця, Сорока, Хлопівка, Волиця, Калагарівка, Стінка, Зелене, Красне, Паївка, Саджівки, Товсте, смт. Гримайлів, Мала Лука, Вікно, Оленівка, Монастириха, х. П’ятихатки , Суходіл, Боднарівка, Троянівка, Сидорів, Шидлівці, м. Копичинці, Оришківці, Корчаково, Майдан, Тудорів, Чагарі, Крогульці, Котівка, Коцюбинці, х. Корчаково м. Монастириська- вул. В.Великого, Озерна, Горіхова, Злуки, пр. Будівельників, пр. Довбуша, пр. Молодіжний, Дорошенка, пр. Наливайка, Нова, Зелена, Сонячна, частково- вул. Галицька, Гнатюка. Шевченка, Підгородня, с. Велеснів, Коропець, Дубенка, Залісся, Комарівка, Чехів, Бертники, Горигляди, Садове, Вістря, Вербка, Устя Зелене, Міжгір’я, Тростянці, Красіїв, Задарів, Гранітне, Яргорів, Лядське, Лазарівка, Бобрівники, Криниця, Гончарівка, х. Зруб, Долішня Слобідка, Діброва, х. Ямне, Стігла, Світле, х. Кіззя, х. Залісся-Поле, х. Затишне, с. Савелівка, Олеша, Григорів, Ковалівка, Доброводи, Нова Гута, Горішня Слобідка, Швейків, Заставці, Рідколісся, Коржова, Завадівка, Маркова, Високе, Горожанка, Підлісне 2 група м.Тернопіль вул. Бандери 25-90, Д.Галицького 2-16 (парні номера), Героїв Крут, Довженка 1-19, Протасевича 2, Савури, Л.Українки 2Б, 8-14,9А, Слівенська, Підволочиське шосе, Монастирського 44,46, Вербицького 12-28, Коновальця 5, Рєпіна 18, Польового, Канадська, Вітовського, Сірка, В. Будзиновського, Самчука, Торговиця, Острозького 28-62, Перля, Оболоня, Тиха, Юрчака, Стадникової, “Новус”, ТОВ “ТДК Трейд” 3 група Тернопільський район м. Збараж- вул. Лугова, Стуса, Грушевського, Острозького, Іди Фінк, Міцькевича, С.Бандери, Павленка, Січових Стрільців, Гайдамацького, Тихого, Заводська, Д.Вишнівецького, Яворницького, Малевича, Крипякевича, Наливайка, Винниченка, Кармелюка, Кременецька, Слов’янська, Енергетична, Єдності, Літописця, Тичини, Мистецька, Осмомисла, Зелена, Л.Курбаса, Костомарова, Рєпіна, с. Новики, Болязуби, Глинчуки, Добриводи, Іванчани, М. Березовиця, Кобилля, Хоми, Гніздичне, Тихівка, Н. Луб’янки, Синява, Синягівка, Розношенці, Красносільці, В. Кунинець, М. Кунинець, Залісці, смт. Вишнівець, В. Вікнини, М. Вікнини, Кривчики, Ковалівка, Соловї, Під лісом, Максимівка, Грицівці, Кретівці, Стриївка, Максимівка (хатки), Гори Стриївецькі, Киданці, Романове Село, В. Луб’янки, Чагарі Збаразькі, Н. Рогівець, Добромірка, Коршемки, Шили, х. Королюки, Біле Озеро, Колодно, Олишківці, Витківці, Чорний Ліс, Зарубинці, Шимківці, Зарудечко, Мусорівці, Капустинецький Ліс, Заруддя, Решнівка, Діброва, Коханівка, Бабії, Ст. Вишнівець, Кухаруки, Зашляхом, Раковець, Мишківці, Кинахівці, Чеснівський Раковець, Гніздичне, Гнидава, х. Ліщенюки, Лози, Бодаки, Котюжени, Дзвиняча, Федьківці, Загороддя, Бутин, Мишківці, Чернихівці, Ст.Збараж, Залужжя, Травневе, Охримівці, Верняки, Базаринці, Тарасівка, Розношинці, М.Глубичок, Красносільці, Капустинці, Ліски, Івашківці, Опрілівці, Чумалі 3 група Чортківський район м. Борщів – вул. С. Бандери, Вовківська, Верхрадського, Об’їздова, Грушевського, Франка, Довбуша, Січ. Стрілців, Кут, Нічлава, Олімпійська, Полюя, Заводська, К. Попович, Козацька, С. Крушельницької, Нагірна, Кут, Рубчакової, Я. Кондри, Шевченка, Січ. Стрільців, Нічлава, Промислова, Підлісна, Шухевича,С. Бандери, Івасюка ,Нова, Гніздовського, Підвальна, Дорундяка, Мазепи, Л. Українки, с. Мушкатівка, Іванків, Турильче, Слобідка Мушкатівська, Висічка, Верхняківці, Висічка-дачі, Вовківці, Сковятин, Шишківці, Сапогів, Кривче, Гермаківка, Нівра, Вербівка, Залуччя, Вигода, Турильче, Підпилип’я, Урожайне, Дзвинячка, Білівці, Панівці, Кудринці, Окопи, Трубчин, Боришківці, Латківці, Дзвенигород, Ів. Пусте, Збручанське, Залісся, Кудринці, Михайлівка, х. Гай, Оленівка, смт. М.-Подільська, Завалля, Борисівка, Худиківці, Зелене, Дністрове, Вільхівці, Більче Золоте, Олексинці, Глибочок, Шершенівка, Мушкарів, Монастирок, Озеряни, Тулин, Ланівці, Жилинці, хут. Поруби, Залипи, Тересін, Пеньки, Борухи, Констанція, Пилатківці, Глубічок, Грабівці 3 група м.Тернопіль вул. Злуки 1-37 (непарні), Тарнавського, Київська 4, 7Д, 8; Лепкого 10, 14, Корольова 3, 5, 7, Сахарова 1, 1А, 3А, 5, 7, Спортивна,Текстильна, Овочева, Яреми, Героїв Чорнобиля, Ю.Іллєнка, Смакули, Пелиха, Липницького, 15 Квітня 1, 1Б, 1Д, 1Е, 2А, 2Д, 3, Над Яром, К.Цісик, Заміська, Збаразька, пров. Збаразький, Енергетична, Енергетична бічна, Шота Руставелі, Фабрична, Лозовецька, Новий Світ, Кармелюка, Наливайка, Набережна, Набережна бічна, Білецька, Броварна, пров. Броварний, пров. Холодний, Гніздовського, За Рудкою, Вагилевича, Березова, Вільхова, Гнатюка, Теліги, Рівна, Ясна, Опільського, Горбачевського, Крушельницької, Головацького, Нечая, Котляревського, Транспортна, Бродівська, Гребінки, Садова, пров. Садовий, Микулинецька 1-40, Довбуша, Богуна, Піскова, Монастирського, Дорошенка, Чайковського, Леонтовича, Марка Вовчка, Паркова, Петрушевича, Підгородня, Рудницького, В Чарнецького, Руська 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, бульвар Т.Шевченка 14, 16, 27А, 33, 35, 39, 43, 45, Гоголя, Федьковича, Пирогова, Острозького 7, 9, 14, Грушевського 1, Над Ставом, Старий Ринок, Торговиця 24, 26, 28, Старий Поділ 11, 14, 16, 18, 20, 31 і (приватний сектор), Шашкевича, Медова 2, 3, 6 і (приватний сектор), Валова, Брюкнера, Січинського, Сліпого, Замкова, Липова, Шептицького 1, 1А, 1Б, 3А, 6, Кондитерська фабрика “ТерА”, Центральний Універмаг, частково центральна частина міста, вул. Сагайдачного, Кульчицької, Словацького, Листопадова, Багата, майдан Волі, Фармфабрика “Тернофарм”, “Вента”, ПАТ “ДПЗКУ” Тернопільський КХП, промисловий сектор по вул.Гайова, “Енергоконструкція”, “Рейв Техно”, “Інтеграл”, “Алтек”, “Ремпобуттехніка”, “Тернобуддеталь”, ТОВ “Влота”, Прат “Молокія”, “Фудтрейдінг”, “Тедбуд”, “Будіндустрія” 4 група Тернопільський район м. Бережани – вул. Площа Ринок, Руська, Тернопільська, Шевченка, Чорновола, І. Франка, Площа Незалежності, Замкова, Червона, Гімназійна, Валова, Мазепи, Кушніра, Кармелюка, Крушельницької, Молодіжна, Котляревського, Кривоноса, Бічна, Зарічна, Тепла, С.Стрільців, Галицького, Шашкевича, Л.Українки, Гоголя, Левицького, Залісся, Вільховецька, Рурисько, П. Мирного, Джерельна, Тернопільська, Хатки, Загороди, Комарова, Маковея, Ватутіна, Лепких, Шептицького, Верхня, 8-го Березня, Козацька, Рогатинська, Західна , Топольна, Мечникова, Лисенка, Сонячна, Інститутська, Тиха, Зарайський Потік, Кошова, Ковпака, Довженка, Ковшевича, Підгірна, Стефаника, Цегельна, Нахімова, Коперника, Захарка, Жорниська, Штирнастівка, Сторожисько, Львівська, Гайова, Лісники Кемпінг, с. Вільховець, Посухів, Рибники, Потутори, Жонівка, Вонсовичівка, Шибалин, Комарівка, Куропатники, Баранівка, Рай – вул. Польова, Польова Бічна, Орлика, Раївська, Посухів, Божиків, Волощина, Раковець, Котів, Рибники, Тростянець, Молохів, Лози, Квіткове, Славятин, Діброва, Саранчуки, Базниківка, Гирвиця, Соколиця, Літятин, Вербів, Калинівка, Розсохи, Старий Вербів, Двірці, Стригунці, Рекшин, Поточани, Нараїв, хут. Ліс, Станіславчик, Михальська, Висока Гора, Лани, Запусти, Чверті, Кулеби, Шайбівка, Лапшин, Жуків, Геновичі, Підлісне, Надрічне, Урмань, Пліхів, Краснопуща, Мечищів, Діброва, Ближні Кути, Дальні Кути, Надорожнів, х. Лопак, Лісники, Павлів, Рогачин, Нараїв, Куряни, Волиця, Демня, Підвисоке, Гутисько 4 група Чортківський район м. Чортків- вул. Січинського, Маковея, Шеремети, Мельничука, В. Великого, Кадуб, С. Бандери, Коновальця, 16-Липня, Рильського, Довбуша, Огієнка, Тичини, Шухевича, 8 березня, Кривоноса, Ягільницька, Богуна, Заводська, Антонича, Чайковського, Незалежності, Наливайка, Водна, Пігути, Монастирська, Синенького, Маньовського, масив Золотарка, Пулюя, Копичинецька, Підлісна, Грушевського, Шопена, Гончара, Гоголя, Хмельницького, Молодіжна, Шептицького, Паркова, Драгоманова, Мазепи, Котляревського, Надрічна, Ринок, Аптечна, Бандери, Замкова, с. Горішня Вигнанка, Переходи, Вигода, Залісся, ТОВ “Біллербек Україна перо-пухова фабрика “, ПП “Чортківсир”, ТзОВ “Радехівський цукор”, ПП “Івмар ХХІ”, ТзОВ “Се Борднетце-Україна”, ДП “УКРАВТОГАЗ”, ВАТ “Чортківський завод “Агромаш”, ФОП Мостівський І.П., Улашківці, Заболотівка, Салівка, Сосулівка, ТОВ «Есейф- Сосулівка», Нагірянка, Ягільниця, Милівці, Стара Ягільниця, Капустинці, Шульганівка, Шманьківці, Шманьківчики, Пастуше, смт. Заводське, х.Добровидка, Долина, ТзОВ “Органіка”, Давидківці, Тарнавка, Колиндяни, Малі Чорнокінці, Базар, Полівці, Палашівка, Криволука, Семінче, Товстеньке, Босири, Сокиринці, Зелена, Коцюбинчики, Кривеньке, Васильків, Пробіжна, Швайківці, Великі Чорнокінці, Воля Чорнокінецька, Жабинці, Заремба, Текліївка, Гадинківці, Джурин, Слобідка-Джуринська, Білобожниця, Мазурівка, Калинівщина, Семаківці, Звиняч, Косів, Ромашівка, Ридодуби, Бичківці, Скородинці, Скомороше, Білий Потік, Біла, Черкавщина, Свидова, Антонів, Мухавка, ПАП «Фортуна», ТОВ “ВІТАГРО ЕНЕРДЖІ” 4 група м.Тернопіль вул. Л.Гузара, Захисників України, Лепкого, Тарнавського, Київська, Галицька 34, 38А, 38Б, Квітова, Вертепна, Весела, Лисенка, пров. Галицький, Городня, Північна, Вояків дивізії “Галичина”, Енергетична 5, 5А, Протасевича, Л.Українки, Д.Галицького 1, 3, 5, Бандери, Коновальця, Чубинського, Вербицького, Репіна, Стефаника, Чайковського, Мєшковського, Малишка, Глибока, Глиняна, Сонячна, Новосонячна, Дівоча, пров.Дівочий, Деповська, Дністрянського, Підкови, Нова, Шагайди, Пулюя, Польова, Татарська, Шопена, Торговиця, Замонастирського, пров. Замонастириський, Мостова, Мостова бічна, Стецька, Стрімка, Стадникової, Оболоня, Шпитальна, Чернівецька 1-46, 63-64, Микулинецька, Подільська, Новий Світ, Новий Світ-бічна, Білецька, Межова, Ділова, Циганська, Бродівська, Лук’яновича, Гріга, Поліська, Промислова, “Штучна шкіра”, “Вінітекс”, “Вінісан”, ТОВ “Юла”, “Екер”, “Інтенс”, ЗАТ”Лілея”, “Тернобудплюс”, “Янтос” , “Надзбруччя”, “Машинобудівний завод”, “ЗЗВ і БК”, Екперементально-механічний завод, “Спеценерго”, “Молода Гвардія”, ПАТ”Топільче”, ТОВ “САЮЗ”, “Ірена”, ВКП “Ватра”, ТОВ “Люїзо”, “Лотос риба”, “Епіцентр-К”, Тяга, “Галичина Ласунка”, “Тернопільгазпостач”, “Промбаза”, “Тернобудмеханізація”, “Автобаза”, “Стелар”, ВАТ “Екор”, “Будіндустрія”, УВТК “Тернопільбуд”, “Галичина ласунка”, Продбаза, “Метінвест”, “Волхграніт”, “Тернопільський завод металоконструкцій”, ТОВ “Домобудівник” 5 група Тернопільський район м.Зборів – вул. Гоголя, Польова, Куклинці, Богуна, Коханівка, Дружби, Франка, Тернопільська, Загребелля, Верхня, Заозерна, Верхоставна, Сонячна, Стуса, Довженка, Зарічна, с. Ярчівці, Волосівка, Підгайчики, Млинівці, Грабківці, Метенів, Присівці, Погрібці, Калинівка, Йосипівка, Цицівка, Годів, х.Кушнірівка, х.Підкобаси, Вільшанка, Ярчівці (тракторна), Красна, Чагарі, Футори, Коршилів, Озерянка, Заруддя, Травотолоки, Нестерівці, х.Альбанівка, Кокутківці, х.Під Лісом, Чернихів, Плесківці, Носівці, Воробіївка, Серединці, Висипівці, Глядки, Цебрів, Курівці, Озерна, Осташівці, Данилівці, Богданівка, Білківці, Сировари, Яцківці, х.Озерна, Млинівці, Тустоголови, Кудобинці, Кабарівці, Манаїв, Гарбузів, х.Тваримівка, Перепельники, х.Підлуковець, Ніще, Івачів, Вовчківці, Гукалівці, Оліїв, Білокриниця, Лопушани, Беримівці, Кудинівці, Жуківці, Мшана, Монилівка, Ярославичі, Білоголови, Бзовиця, Волосівка, смт.Залізці, Чистопади, Ратищі, Піщани, Нетерпинці, Носівці, Городище, Жабиня, Храбузна, Вірлів, Плісняни, Славна, Метенів, х.Хворостівка, Годів, Кальне, Розгадів, Мильно, Манюки, Бліх, х.Ліщина, Загір’я ,х.Серетеччина, х.Петрівка, Ренів, х.Новосілка, Гаї за Рудою, Гаї Розтоцькі, х.Ковтуни, Підберізці, Серетець, Панасівка, Чорний Ліс, х.Нишківці, х.Дерешівка, Мшанець, Вертелка, Дітківці, Хоми, Кобзарівка, Іванківці, Малашівці. смт Підволочиськ – вул. Д. Галицького, Тернопільська, А. Шептицького, Лисенка, Б. Хмельницького, Українська, Надзбручанська, Козацька, Шухевича, Наливайка, Л. Українки, Січ. Стрільців, 8 Березня, Кармелюка, Т. Шевченка, Зелена, П. Мстислава, Корольова, І. Мазепи, Сагайдачного, Кн. Володимира, Дорошенка, М.Чурай, Лісова, Миру, 60-річча УПА, Сонячна, Заньковецької, Коцюбинського, 1 Грудня, Львівська, П.Тичини, Котляревського, К.Зарицької, Злуки, Дорошенка, Перемоги, Кривоноса, Л.Курбаса, Партизанська, Героїв Крут, Сірка, Довбуша, Чорновола, С.Бандери, Осіпова, Грушевського, Поповича, Кн.Острозького, Івасюка, Незалежності, Морозенка, Ів.Франка, Залізнична, Садова, Крушельницької, В.Стуса, Довженка, 22 Січня, Богуна, С.Петлюри, В.Гончара, с. Магдаліївка, Жеребки, Криве, Поплави, Городниця, Панасівка, Новосілка, Текліївка, Колодіївка, Митниця, Маціївка, м. Скалат – вул. Грушевського, Крушельницької, І. Мазепи, Садовського, Барановського, Тернопільська, О. Вітер, Січ. Стрільців, Драгоманова, Калнишевського, Наливайка, С.Петлюри, Стецька, Чубинського, Й.Сліпого, Л.Курбаса, Незалежності, Замкова, Ринок, Малишка, А. Шептицького, С. Бандери, Богуна, Стуса, Сонячна, Д. Галицького, Пулюя, Сагайдачного, Шашкевича, Л. Українки, І.Франка, Т.Шевченка, Б.Хмельницького,Стадіонна, Кривоноса, с. Лисиченці, Шельпаки, Козярі, Сухівці, Нове Село, Гнилички, Гнилиці, Кошляки, Терпилівка, Лозівка, Гущанки, Голошинці, Іванівка, Фащівка, Тарнаруда, Турівка, Рожиськ, Качанівка, Полупанівка, Старий Скалат, Колодіївка, Хмелиськ, Зарубинці, Остап’є, Поділля, Хоптянка, Оріховець, Чернилівка, Качанівка, Мислова, Пеньківці, Просівці, Воробіївка, Токи, Пальчинці, Щаснівка, Голотки, Росохуватець, Супранівка, Коршилівка, Клебанівка, Шевченково, Староміщина, Дорофіївка 5 група Чортківський район м. Бучач – вул. Генерала Шухевича, Винниченка, Галицька, Генерала Шухевича, Дорошенка, Коновальця, Теребовлянська, Шкільна, Калинова, Галицька, Бучацькі Гаї, Теребовлянська, Б.Хмельницького, Тичини, Агнона, Баштова, Б.Хмельницького, Весела, Грушевського, Заводська, І.Франка, Леся Курбаса, Міцкевича, Підгаєцька, Пушкіна, Св.Миколая, Теребовлянська, Торгова, Шкільна, Бічна Б.Хмельницького, Бічна Вузька, Бічна Камінна, Бічна Сонячна, Бічна Шухевича, Вербова, Водна, Вузька, Гоголя, Довбуша, Калинова, Камінна, Космонавтів, Млинарська, Некрасова, О.Кобилянськоі, Озерянська, Просвіти, Рильського, Руська, Сагайдачного, Середня, Січових стрільців, Сонячна, Спадова, Стрипна, с. Підзамочок- вул. Винниченка, Гранйонца, Калинова, Незалежності, Теребовлянська, Тернопільська, Пекарська, Залізнична, Нова, Привокзальна, Хатки, Чорновола, Шевченка, Замкова, Бічна Замкова, В.Гребля, Загородна, Кінцева, Коротка, Млинська, Н.Гребля, с. Добре Поле, Киданів, Нові Петликівці, Матеушівка, х. Пушкарі, Зубрець, Порохова, Бариш, х. Гутишено, Баришка, Стінка, Старі Петликівці, Переволока, Бобулинці, Осівці, Білявинці, х.Курдибанівка, Рукомиш, Заривинці, Звенигород, Зелена, Вербятин, х.Бучацькі Гаї, Озеряни, х.Тисів, Підлісся, Пилява, Новоставці, Медведівці, Мартинівка, Пишківці, Трибухівці, х. Янівка, Войтехівка, Поперечки, Цвітова, Пишківці, Трибухівці, Малі Заліщики, Ріпинці, Помірці, х. Занево, Соколів, смт. Золотий Потік, Сновидів, Возилів, Сокілець, Губин, Костільники, Миколаївка, Русилів, Скомориохи, Ліщанці, Рублин, Стінка, Космирин, Набережна, х.Рудка, Сокілець, Долина, Зубрець, Ліщанці, Сороки, Жизномир, х. Бучацькі Гаї, Новосілка, Дуліби, Жнибороди, Беремяни, Язловець, Броварі, Передмістя 5 група м.Тернопіль вул. Злуки 53-59, Тарнавського, Л.Гузара, Захисників України, Лепкого 6, Бойчуків, 15 Квітня, Київська (окрім будинків 4, 7Д, 8), Куліша, Симоненка, Морозенка, Курбаса, Вишнівецького, В.Великого, Корольова, Купчинського, Сахарова, Стуса, Петлюри, Смакули, Гуцульська, Бойківська, Лемківська, Самчука, Самчука-бічна, К.Цісик 41, Коновальця 9-23, Галицька 56,58, Балея, Безкоровайного, пров. Тарнавського, 2,4,8, вул. Тарнавського 32,34,36,37,38, ТОВ “Теркурій-2”, ТРЦ “Подоляни”, ПП Маківський, ДНТП “Промінь”, ВАТ “Оріон”, Фабрика меблів “Нова” 6 група Тернопільський район с. В. Гаї, Застінка, Кип’ячка, Товстолуг, Біла, Чистилів, Плотича, Івачів Долішній, Ігровиця, смт. Березовиця, Острів, Буцнів, Серединки, Байківці, Гаї Гречинські, Шляхтинці, М. Ходачків, смт. Бірки, Костянтинівка, Ангелівка, Романівка, Соборне, Грабовець, Білоскірка, Баворів, Застав’є, Прошова, Козівка, Смолянка, Теофіпівка, Цезарівка, Скоморохи, Лозова, Курники, Стегніківці, Дубівці, Шляхтинці, Гаї Шевченківські, Петриків, Підгороднє, Глибочок, Довжанка, Анастазівка, Ступки, Смиківці, Дичків, Красівка, Чернелів-Руський, Мишковичі, В. Лука, Миролюбівка, Лучка, Настасів, Хатки, Йосипівка, Мар’янівка 6 група Чортківський район м. Заліщики – вул. 40 років Перемоги, Грушевського, Залізнична, Маковея, Ольжича, Поповича, С.Бандери, Стефаника, Стуса, Шашкевича, Шухевича (Тимошенка), Гайворонського, Д.Галицького, Заньковецької, Зелена, Коновальця, Крушельницької, Лесі Українки, Наддністрянська, Наливайка, Полуботка, Промислова, Пулюя, Рибацька, Садова, Українська (Ст.Бандери), Богуна, В.Великого, Гонти, Й.Сліпого, Котляревського, Лепкого, Лисенка, Польова, Франка, Чорновола, Шевченка, Вовчка, Драгоманова, Зеленогайська, Кобилянської, Козацька, Кропивницького, Мазепи, Незалежності, Нова, Симоненка, Січових Стрільців, Філатова, Хмельницького, Храпливих, Чайковського, Чубинського, Шептицького, Весняна, Гагаріна, Гранична, Устименка, с. Добровляни, Бедриківці, Дзвиняч, Касперівці, Щитівці, Дуплиська, Блищанка, Мишків, Лисичники, Ставки, Городок, Дунів, Кулаківці, Зозулинці, Виноградне, Голігради, Новосілка, Винятинці, Головчинці, смт. Товсте- вул. Зелена, Наливайка, Сонячна, Українська, Антонівська, Вишнева, Галицька, Грушевського, Дружби, Козацька, Лесі Українки, Нагорянка, Нова, Південна, Польова, Січових Стрільців, Хмельницького, Чумацька, Боднарівка, Миру, Садова, Франка, Яблунева, с. Королівка, Шипівці, Поділля, Ангелівка, Кошилівці, Слобідка, Буряківка, Свершківці, Дорогичівка, Хмелева, Литячі, Шутроминці, Садки, Устечко, Нагіряни, Торське, Нирків, Якубівка, Пруси, Печорна, Іване-Золоте, Зелений Гай, Ворвулинці, Угриньківці, Глушка, Харитонівці, Гиньківці, Бересток, Синьків, Колодрібка, Зозулинці 6 група м.Тернопіль вул. Микулинецька, пров. Микулинецький, Студинського, Шкільна, Ярмуша, Голубовича, Козацька, Гірняка, І.Гавдиди, Рост Метал, ТОВ “Модуль ІТП”, вул. Об’їзна – Метро, Об’їзна 29-Автосалон, Нова Пошта-Логістичний центр, ТОВ “Шредер”, Техінмаш, БРВ Україна, ТОВ “Істера”, “Світовид-Т”, “Тернпласт”, ТОВ “Ватра”

Графік погодинних вимкнень споживачів (Скачати)