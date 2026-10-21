Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох чоловіків, яких обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів і сильнодіючих лікарських препаратів.

За даними слідства, двоє раніше судимих тернополян займалися розповсюдженням метадону й опію ацетильованого безпосередньо «з рук в руки» наркозалежним громадянам на території обласного центру. Інший фігурант- житель Києва, налагодив систематичний канал постачання незаконно придбаних в аптеках наркотиків і сильнодіючих речовин (димедролу та зопіклону) до Тернополя, відправляючи їх замовникам поштовими посилками через логістичного оператора.

За процесуального керівництва прокуратури злочинну діяльність усіх трьох фігурантів було задокументовано. Чоловіків обвинувачують за ч. 1, 2 ст. 307 та ч. 1, 3 ст. 321 КК України. За інкримінованими статтями їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Розслідування здійснювали слідчі ГУНП в області.