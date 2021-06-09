На Тернопільщині церква взяла на поруки п’яного водія

Керуєш у нетверезому стані – плати штраф. Але це правило не стосується жителя села Полупанівка. 57-річного Йосипа Задорожного спіймала поліція, коли той їхав напідпитку. У поліцію повідомили селяни. Вони скаржилися, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння роз’їжджає селом.

За словами начальника сектору комунікації ГУНП в Тернопільській області Сергія Крети, чоловік у скоєному зізнався. Та справу за адміністративне правопорушення закрили через клопотання отця.

Парафія римо-католицького костелу попросила звільнити селянина від адміністративної відповідальності і передати його на поруки. Жителі Полупанівки шоковані з вчинку духівника. Кажуть, хоч і їхній сусід не конфліктний, але за керування у нетверезому стані має нести відповідальність.

Настоятель ж костелу Святого Йосифа, ксьондз Петро, пояснити свій вчинок відмовився.

Самого Йосипа Задорожного вдома не застали. Хоча у дворі і стоїть його автівка, двері хати зачинені. У поліції ж сподіваються, що духівник допоможе чоловікові виправитися і більше не порушувати закон.

Т1 Новини