Кременчанин крав усе, що бачив – навіть мікроскопи з райлікарні

Серійний злодій перебуває під вартою: поліцейські Тернопільщини встановлюють всі епізоди його злочинної діяльності.

Працівники Кременецького районного відділу поліції викрили серійного злодія, який обкрадав приватні будинки, торгові заклади та державні установи. На рахунку зловмисника щонайменше десять крадіжок, скоєних у райцентрі та селах району.

Перші заяви про крадіжки надійшли до поліції на початку року. Жертвами зловмисника стали мешканці одного з сіл району та міста Кременець. З їх помешкань невідомий виніс цінні речі та побутову техніку.

Проник злодій і до районної лікарні, звідки забрав чотири мікроскопи, а з Центру культури і дозвілля Кременецької міської ради викрав акустичну систему та музичні інструменти, повідомили у відділ комунікації поліції Тернопільської області.

У ході проведених розшукових заходів поліцейські «вийшли на слід» підозрюваного. Ним виявився 25-річний кременчанин. Чоловік у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за низку злочинів, серед яких – хуліганство, незаконне заволодіння транспортним засобом та опір працівникам поліції. Його затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Мешканцю райцентру слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням в житло чи інше приміщення) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили причетність зловмисника й до інших крадіжок. Злодій шляхом віджиму металопластикових вікон проникав до чужих помешкань, крамниць та офісних приміщень і крав готівку, золоті прикраси, комп’ютерну і побутову техніку. З одного магазину крадій виніс 14 мобільних телефонів, а з іншого – касовий апарат. Крадене він реалізовував в ломбарди у сусідніх областях.

Наразі поліцейські перевіряють його причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території району. Слідчі дії тривають.