На Тернопільщині медики готові лікувати хворих з COVID-19, не отримуючи спеціальних доплат

З 1 червня усі районні лікарні на Тернопільщині припинили статус так званих «ковідних» медичних закладів і відповідно медики уже не отримують доплат за лікування хворих на коронавірус. Про це повідомляють у тернопільській районній раді.

Як цей процес організували на Тернопільщині ми запитали у головних лікарів районних лікарень краю.

«В нас з першого червня – Збаразька районна лікарня не є «ковідна» лікарня, ми з медиками розплатилися за травень, ми не маємо права лікувати хворих з коронавірусом у себе, відтак дітей з «ковід» ми відправляємо у Тернопіль у дитячу міську, вагітних у перинатальний центр «Матері та дитини» на Замковій у Тернополі, а дорослих в обласний колишній тубдиспансер – комунальне некомерційне підприємство “Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської обласної ради. За лікування «ковідних» нам не доплачують уже з 1 червня. Приміром за останній тиждень у нас в районі було троє хворих на коронавірус – дитину ми відправили у Тернопільську міську лікарню, і двох дорослих хворих у тубдиспансер, ми робимо виклик на «103» і їх транспортують у Тернопіль» , – розповів Григорій Чепіль, головний лікар Збаразької районної лікарні.

Хворих на коронавірус немає і в приміщенні Теребовлянської районної лікарні.

«У нас немає хворих, є постанова з 1 червня ми не «ковідна» лікарня, якщо приміром у пацієнтів тест позитивний, їх відразу забирають у Тернопіль. Двоє-троє осіб десь за останній тиждень було, відділення закрито», – повідомив Никеруй Михайло, головний лікар Теребовлянської районної лікарні.

У Тернопільській районній лікарні розповіли, що з завтрашнього дня готуються перейти на звичайний режим роботи.





«Ковідне» відділення закрите і готуємося перейти на звичайний режим роботи, відкриваємо терапевтичне відділення і хірургічне , приймальне, «ковідних» хворих жителі району приймає тубдиспансер, всі медики отримали «ковідні» доплати включно за травень. За цей тиждень у лікарні проводять підготовчі роботи – дезінфекцію, прибирання. Завтра офіційно готові приймати усіх хворих. Лікарня працює у такому ж режимі як до пандемії», – повідомив Роман Балабан, медичний директор Тернопільської районної лікарні.

А ось у Козівській районній лікарні готові і далі приймати хворих на коронавірус, не зважаючи на те, що лікарі не будуть отримувати за це доплати.

«До мене підійшли працівники і повідомили, не зважаючи на те, що доплат не буде, вони готові лікувати хворих на коронавірус безкоштовно, працюючи тільки на одну зарплату. Медики так і сказали: «Ми будемо лікувати, нікого не направляйте у Тернопіль, і ми готові». На сьогодні у нас немає жодного пацієнта, хворого на коронавірус, але ми готові лікувати, навіть без доплат», – повідомив Маркевич Богдан, головний лікар Козівської районної лікарні.