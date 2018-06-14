На Тернопільщині відбудеться грандіозний військово-історичний фестиваль «Чортківська офензива» (програма)

Уже цієї п’ятниці, 15 червня, стартує унікальний військово-патріотичний фестиваль «Чортківська офензива». Триватиме захід три дні до 17 червня. Впродовж дійства на гостей фестивалю чекають кінопрезентації, виставка сучасної зброї та фотографій із зони бойових дій, квест і теренова гра, вишкіл «Тактика вуличного бою», реконструкція бою «Чортківська офензива», виступи гуртів «Карпати», «Чорноморці», «Медовий полин», «Периферія», «Loud Silence», «Моторола», «Тінь сонця».

Організовується захід ГО «Альтернатива-Чортків» за підтримки Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської обласної ради, Чортківської районної державної адміністрації, Чортківської районної ради, Чортківської міської ради.

Події будуть розгортатися на п’яти локаціях:



1. Замок Гольських – поселення реконструкторів (галичан і поляків), виставки зброї, конкурси, розваги, «Фортеця кіно».

2. Ринкова площа – «Галицький ярмарок у Чорткові» (містечко майстрів, майстеркласи, тощо).

3. Вулиці міста – квест (теренова гра).

4. Площа перед костелом св. Станіслава вул Ст. Бандери – реконструкція бою УГА.

5. Площа Т. Шевченка – виступи гуртів: ТІНЬ СОНЦЯ, Чорноморці, Медовий полин, Периферія, Loud Silence, капелла бандуристів «Карпати», МОТОР’РОЛЛА.

Довідково,

Чортківська офензива – найбільш успішна наступальна операція Української Галицької Армії, відбулася 7-28 червня 1919 року на завершальному етапі польсько – української війни 1918 – 1919 років. ЇЇ результатом стало звільнення з-під польської окупації низки західноукраїнських міст та містечок – Чортків, Бучач, Теребовля, Тернопіль, Бережани.

Розбита та морально пригнічена, позбавлена боєприпасів і загнана у невеликий закуток батьківщини Галицька Армія несподівано розбила й змусила відступати супротивника, який чисельно переважав і був значно краще матеріально забезпечений. Піднесення, яке огорнуло українське суспільство Галичини на звістку про перемогу під Чортковом і подальші успіхи рідного війська, сучасники справедливо порівнювали із Великоднем.