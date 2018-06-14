У Тернопільському економічному університеті відбулися вибори голови Університетської ради студентів і студентських деканів
Днями у Тернопільському національному економічному університеті відбулися вибори голови Університетської ради студентів і студентських деканів факультетів, інституту, коледжу, – повідомляє сайт навчального закладу.
Студент групи КН-22 факультету комп’ютерних інформаційних технологій ТНЕУ Станіслав Новосад, який отримавши 94,56% голосів, став головою УРС.
Новообраними студентськими деканами факультетів, інституту, коледжу ТНЕУ стали:
Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина – Приймич Андрій Павлович (99%)
Коледж економіки, права та інформаційних технологій – Синовіцький Тарас Володимирович (51,48%)
Факультет аграрної економіки та менеджменту – Дзера Олег Миколайович (61,8%)
Факультет банківського бізнесу – Михайло Кирило Коляйович (71,78%)
Факультет економіки та управління – Пахолок Василина Ігорович (98,2%)
Факультет комп’ютерних інформаційних технологій – Дейнека Тетяна Олегівна (52,96%)
Факультет обліку і аудиту – Булько Орися Володимирівна (86,7%)
Факультет фінансів – Бутенко Вікторія Олегівна (96,7%)
Юридичний факультет – Глуха Тетяна Романівна (92%)