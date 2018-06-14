У Тернопільському економічному університеті відбулися вибори голови Університетської ради студентів і студентських деканів

Днями у Тернопільському національному економічному університеті відбулися вибори голови Університетської ради студентів і студентських деканів факультетів, інституту, коледжу, – повідомляє сайт навчального закладу.

Студент групи КН-22 факультету комп’ютерних інформаційних технологій ТНЕУ Станіслав Новосад, який отримавши 94,56% голосів, став головою УРС.

Новообраними студентськими деканами факультетів, інституту, коледжу ТНЕУ стали:

Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина – Приймич Андрій Павлович (99%)

Коледж економіки, права та інформаційних технологій – Синовіцький Тарас Володимирович (51,48%)

Факультет аграрної економіки та менеджменту – Дзера Олег Миколайович (61,8%)

Факультет банківського бізнесу – Михайло Кирило Коляйович (71,78%)

Факультет економіки та управління – Пахолок Василина Ігорович (98,2%)

Факультет комп’ютерних інформаційних технологій – Дейнека Тетяна Олегівна (52,96%)

Факультет обліку і аудиту – Булько Орися Володимирівна (86,7%)

Факультет фінансів – Бутенко Вікторія Олегівна (96,7%)

Юридичний факультет – Глуха Тетяна Романівна (92%)