Тернополянам розповіли про електронний суд

За усі роки Незалежності України було сім спроб реформувати судову гілку влади. Остання восьма спроба розпочалася у 2016 році, коли Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції. Тому не дивно, що більшості не відомо про стан стану реформи. Для того аби підвищити обізнаність тернополян, 12 червня, була проведена прес-конференцію на дану тематику.

«Дійсно мета будь-якої реформи — зробити життя пересічних громадян кращим. Тому важливо, аби судова реформа зробила судовий захист більш ефективним», — зазначив координатор просвітницьких проектів Тернопільського обласного осередку КВУ Володимир Курило.

На думку доповідача, спростити спілкування між громадянами та судовими інстанціями можливо за допомогою впровадження електронного суду.

«Сама суть електронного суду передбачає, що громадянин не виходячи із приміщення, може сплатити судовий збір, взяти участь у судовому зсіданні, за допомогою відеоконференції. Людині не потрібно буде чекати своєї черги чи їхати в іншу область. Відбувається колосальна економія часу. Крім того, будуть розміщенні усі зразки заяв, які можна буде подавати в електронній формі. Таким чином не потрібно буде йди до когось за допомогою, — розповідає Володимир Курило.

Для того аби працювати у системі «Електронний суд», необхідно мати електроно-цифровий підпис, також електронну пошту на порталі судової влади та доступ до інтернету.

«Кожного дня, людей які починають звертатися, за допомогою електронного суду, збільшується. Звичайно, найбільше молоді. Зараз, електронний суд діє в рамках того, що можна подати заяву, та прослідкувати як вона розглядається», — розповідає Володимир Курило.

Анастасія Флейтута