На Тернопільщині відбулося жорстоке масове вбивство собак та котів
Про масове отруєння собак та котів в с.Кобиловолоки Теребовлянської територіальна громада повідомляє Інна Мельничук.
За її словами, вбито більше 20 собак, 8 кішок. Окрім того багато собак в конвульсіях порозбігались по кущах, люди ще хоронять та шукають своїх тварин, які також не вижили.
- Написано вісім заяв. Ми робимо все можливе щоб зупинити живодерство та вбивство тварин. Для мене був важкий день,- каже Інна.
Жінка цілий день потратила на вивчення цієї ситуації.
- Я просто благаю не байдужих долучатися на збір коштів, щоб оплатити експертизу. Я розумію, що собаки мертві і їм не допоможеш, але якщо не буде експертизи, справа закриється, а разом з цим живодерство буде продовжуватись. Сьогодні будуть трупи собак мають перевезти в Тернопіль, а далі певні органи на Київ. Мені потрібно все оплачувати, так як я взялась за цю справу та була ініціатором виклику поліції. Зробити крок назад це означатиме, що ми здалися. Підтримайте мене, будь ласка Карта Приват – 4149499122934662 Юркевич І. 5375411404668597 – моно банк.