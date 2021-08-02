08:01 | 2.08.2021
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На Тернопільщині відбулося жорстоке масове вбивство собак та котів

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Про масове отруєння собак та котів в с.Кобиловолоки Теребовлянської територіальна громада повідомляє Інна Мельничук.

За її словами, вбито більше 20 собак, 8 кішок. Окрім того багато собак в конвульсіях порозбігались по кущах, люди ще хоронять та шукають своїх тварин, які також не вижили.

  • Написано вісім заяв. Ми робимо все можливе щоб зупинити живодерство та вбивство тварин. Для мене був важкий день,- каже Інна.

Жінка  цілий день потратила на вивчення цієї ситуації.

  • Я просто благаю не байдужих долучатися на збір коштів,  щоб оплатити експертизу. Я розумію, що собаки мертві і їм не допоможеш, але якщо не буде експертизи, справа закриється, а разом з цим живодерство буде продовжуватись. Сьогодні  будуть трупи собак мають перевезти в Тернопіль, а далі певні органи на Київ. Мені потрібно все оплачувати, так як я взялась за цю справу та була ініціатором виклику поліції. Зробити крок назад це означатиме, що ми здалися.  Підтримайте мене,  будь ласка Карта Приват – 4149499122934662 Юркевич І. 5375411404668597 –  моно банк.

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