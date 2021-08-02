На Тернопільщині відбулося жорстоке масове вбивство собак та котів

Про масове отруєння собак та котів в с.Кобиловолоки Теребовлянської територіальна громада повідомляє Інна Мельничук.

За її словами, вбито більше 20 собак, 8 кішок. Окрім того багато собак в конвульсіях порозбігались по кущах, люди ще хоронять та шукають своїх тварин, які також не вижили.

Написано вісім заяв. Ми робимо все можливе щоб зупинити живодерство та вбивство тварин. Для мене був важкий день,- каже Інна.

Жінка цілий день потратила на вивчення цієї ситуації.

Я просто благаю не байдужих долучатися на збір коштів, щоб оплатити експертизу. Я розумію, що собаки мертві і їм не допоможеш, але якщо не буде експертизи, справа закриється, а разом з цим живодерство буде продовжуватись. Сьогодні будуть трупи собак мають перевезти в Тернопіль, а далі певні органи на Київ. Мені потрібно все оплачувати, так як я взялась за цю справу та була ініціатором виклику поліції. Зробити крок назад це означатиме, що ми здалися. Підтримайте мене, будь ласка Карта Приват – 4149499122934662 Юркевич І. 5375411404668597 – моно банк.