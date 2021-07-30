У літній кухні сусіда: на Тернопільщині пенсіонера забив до смерті сусід

На Тернопіллі від рук сусіда загинув 70-річний дідусь. Його з особливою жорстокістю побив до смерті молодший на 33 роки односелець.

Трагедія трапилась у селі Григорів Монастириської міської громади. У вбивстві пенсіонера правоохоронці підозрюють 37-річного сусіда. На лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги про те, що під час виїзду на виклик у село Григорів було констатовано смерть місцевого жителя. На тілі загиблого були сліди насильницької смерті. Поліцейські встановили: загинув пенсіонер у літній кухні свого сусіда, з котрим напередодні розпивали алкогольні напої, — кажуть в ГУНП у Тернопільській області. За попередніми даними, між односельцямим виник конфлікт і розлючений зловмисник бив жертву усім, що потрапило під руки. З місця події вилучено ймовірні знаряддя вбивства: дерев’яну качалку, м’ясорубку та дріт арматури. Зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу та обрання запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі, — інформують у відділі комунікації поліції Тернопільської області