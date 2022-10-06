На Тернопільщині відкрили нову амбулаторію первинної медико-санітарної допомоги

Нову амбулаторію первинної медико-санітарної допомоги відкрили у Микулинцях.

У сучасному закладі зможуть отримуватимуть допомогу жителі громади, а також внутрішньо переміщені особи. Амбулаторія оснащена необхідним обладнанням для діагностики. В ній працює шість медичних працівників.

На будівництво медичного закладу, яке тривало понад рік, витратили 5,6 млн грн. Проект реалізували за кошти державного бюджету та співфінансування громади.