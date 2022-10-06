На Тернопільщині більше двохсот пацієнтів в області потребують трансплантації нирки

Мама віддала нирку сину: історія сім’ї Остапів із селища Микулинці на Тернопільщині. Тепер Роман завдяки трансплантації отримав шанс повернутися до нормального життя, – повідомляють Т1 новини.

Зазначимо, у нашій лікарні працює новостворене відділення кардіохірургії та трансплантології. Тепер тим, хто потребує операції із трансплантації, не потрібно шукати допомоги у закордонних клініках. Отримати цю допомогу можна вдома.

Лікарями-трансплантологами нашої лікарні було проведено уже дві успішні операції із пересадки серця та нирки.

Додамо також, що в області більше 2000 пацієнтів з хронічною хворобою нирок і понад 200 пацієнтів, які знаходяться на штучній нирці та потребують трансплантації.

«Хвороба прогресує. Дуже прикро, що це є хвороба молодого віку, яка швидко веде до інвалідизації, та вимагає нирковозамісної терапії – такої як штучна нирка і, звичайно, найбільш якісне для пацієнта і для життя – це трансплантація донорської нирки», – інформує завідувачка нефрологічним відділенням Тернопільської обласної клінічної лікарні Галина Симко.