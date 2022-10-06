На Тернопільщині прокуратура вимагає у підприємця звільнити земельні ділянки площею 81 га вартістю понад 21 млн грн

Бучацькою окружною прокуратурою заявлено позов до суду в інтересах держави до фізичної особи-підприємця та навчального закладу про визнання недійсним договору про спільну діяльність та звільнення земельних ділянок загальною площею 81 га вартістю понад 21 млн грн.

Прокурори встановили, що вказаний договір містить ознаки удаваного правочину, оскільки навчальний заклад не веде спільної діяльності, а фактично передав земельну ділянку сільськогосподарського призначення в оренду.

Господарським судом відкрито провадження у справі, – повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.