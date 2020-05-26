На Тернопільщині відкрився ще один ринок

У Монастириськах сьогодні відновив роботу ринок. Крім нього на Тернопільщині працюють ще 15 ринків. Пильнують за дотриманням вимог карантину фахівці Держпродспоживслужби, представники органів місцевого самоврядування та поліції.

25 травня 2020 року відбулося позачергове засідання місцевої комісії ТЕБ та НС при Монастириській РДА, ініційоване районним управлінням Держпродспоживслужби щодо послаблення протиепідемічних заходів на території району.

Після довготривалих дискусій, комісія прийняла рішення з 26-го травня дозволити роботу Монастириського міського агропродовольчого ринку без провадження діяльності, яка вимагає від оператора ринку отримання експлуатаційного дозволу. Тобто, без м’ясного і молочного павільйонів.

Оператор ринку зобов’язується дотримуватись вимог, затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 27.04.2020 року №14 «Щодо протидії поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках».

Також комісія прийняла рішення зобов’язати органи місцевого самоврядування створити спільні комісії (робочі групи) для проведення рейдів з перевірки дотримання протиепідемічних заходів на підприємствах, установах, закладах торгівлі та надання послуг, інших об’єктах, роботу яких дозволено в умовах послаблення карантину.

Окрім ринку в Монастириськах, який відновив свою роботу сьогодні, станом на 25 травня в області запрацювали ще 15 агропродовольчих ринків. Зокрема у Бережанах, Чорткові, Кременці (два), Борщеві (два), Бучачі, Теребовлі, Заліщиках, смт. Підволочиську, смт. Козові, смт. Гусятині та у Тернополі (три).

Протягом тижня із 15-ти перевірених ринків на 12-тьох виявлялися порушення. Здебільшого вони стосувалися скупченості покупців та недотримання ними соціальної дистанції, носіння масок, встановлення захисних екранів на окремих торгових місцях, стихійної торгівлі на прилеглій території – як правило на зауваження адміністрація ринків реагувала негайно і порушення усувалися. Пропозиції, рекомендації служби, що пропонувалися для удосконалення виконання протиепідемічних заходів виконуються.

Про виявлені порушення фахівці Держпродспоживслужби письмово інформують представників місцевої влади і поліції.