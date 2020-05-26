Дівчина, яку звинувачують у вбивстві іноземного студента, поскаржилась на умови тримання в слідчому ізоляторі

Тернопільський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги щодо міри запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві іноземного студента.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги – прокурора, Соломії Т. та її захисника на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 10 травня 2020 року щодо обраної міри запобіжного заходу — тримання під вартою.

Також, відповідно до вимоги ч.4 ст.183 КПК України, визначено розмір застави — 315 тис. 300 грн. У разі внесення коштів будь-якою особою підозрювану буде звільнено з-під варти та покладено обов’язки: за першою вимогою з’являтися до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з свідками.

Органом досудового розслідування Соломії Т. висунуто підозру за ч.1 ст. 115 КК України, а саме умисне вбивство 24-річного іноземного студента, що є особливо тяжким злочином. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавленням волі.

Не погодившись із обраною мірою запобіжного заходу, прокурор, підозрювана та її захисник оскаржили її у суді апеляційної інстанції.

У поданій апеляційній скарзі прокурор просив застосовувати до Соломії Т. тримання під вартою без визначення розміру застави.

Натомість захисник підозрюваної просив тримання під вартою змінити на домашній арешт, а сама підозрювана поскаржилась на умови тримання в слідчому ізоляторі, зокрема, заборону користуватись мобільним телефоном і банківською карткою.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, думку прокурора, доводи підозрюваної, обох її захисників та законного представника, перевіривши матеріали кримінального провадження, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що апеляційні скарги слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді — без змін.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст. 27 КПК України, оскільки на час скоєння злочину підозрювана була неповнолітньою, судове засідання проходило у закритому режимі.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду