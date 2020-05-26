Смартфоны Xiaomi – лучшие бюджетные модели

Xiaomi – уникальная китайская компания, производитель современных смартфонов и других девайсов. Разнообразие смартфонов заставляет задуматься над выбором модели. Перейдя на сайт eldorado.ua/smartphones/producer=xiaomi, можно выбрать лучшую модель смартфона ксиоми средней ценовой категории.

Xiaomi Redmi 7 3/32GB

Удобный интерфейс модели легко подстраивается под запросы пользователя. Смартфон оснащен инфракрасным портом, который позволяет заменить пульт дистанционного управления бытовой техники. Телефон отлично справляется с поиском FM-волн благодаря чувствительному радиотюнеру. При нехватке основной памяти ее можно дополнить картой до 512 гигабайт. Для нее имеется отдельный встроенный слот. Модель смартфона имеет высокую автономность и емкий аккумулятор.

Xiaomi Mi A2 4/64GB

Преимущества модели:

Алюминиевый корпус, защищающий от внешних (ударов, падения) повреждений, а также распределяющий температуру нагрева. Программа Android One, простая для использования, моментально обновляется с помощью Гугл. Камера двойная и осуществляет запись высококачественных видео с High-разрешением. Модель поддерживает технологию OTG. С ее помощью можно подключить клавиатуру, принтер, мышь и другое оборудование. Она поддерживает подключение к wi-fi в двух диапазонах. Способна создавать обмен данными и осуществлять вход в интернет стабильно и на высокой скорости.

Камера модели светочувствительна, имеет два сенсора и электронную стабилизацию. Достаточно бюджетный смартфон позволяет осуществлять макросъемку с непревзойденным качеством. Закаленное стекло пятого поколения надежно хранит экран и заднюю панель корпуса. Чтобы посторонние не смогли получить доступ к смартфону, он оснащен надежной идентификацией для пользователя. Распознавание владельца осуществляется по лицу даже в условиях полной темноты.

Интерфейс нового поколения позволяет подключать офисное оборудование и другие устройства. Батарея имеет высокую энергоемкость, что гарантирует длительный автономный режим работы. Технология Qualcomm Quick Charge 4 позволяет быстро восстанавливать батарею.

Xiaomi Mi 9T 6/128 GB

Дисплей модели имеет большую диагональ, высокое разрешение и красочную матрицу. На экране отсутствуют вырезы для камер. Практически всю переднюю панель занимает дисплей. Соответствующим нажатием кнопки запускается выдвижение камеры переднего вида для создания четких и красочных качественных селфи.

Процессор смартфона создан по новейшим технологиям, что позволяет ему справляться с самыми тяжелыми играми и приложениями в обычном режиме. Видеоролики имеют высокое качество разрешения. Камера с тройным модулем оборудована режимом макросъемки.

Мощный блок и поддержка скоростной зарядки обеспечивают возможность быстро зарядить аккумулятор, когда это требуется.

Бюджетные смартфоны от ксиоми

Мобильное устройство уже давно перестало выступать в качестве средства для звонков. При выборе покупатели ориентируются на дизайн, технические характеристики и возможности, материал изготовления, разрешение камеры, цветовую гамму.

Компания ксиоми не стоит на месте и обеспечивает нестандартный подход к изготовлению гаджетов, развивает технологии и возможности. Производитель воплощает в жизнь желания пользователей, что привело к высокой популярности гаджетов ксиоми. В каждой модели содержатся неожиданные решения, которые приятно удивят владельцев. За небольшую стоимость каждый покупатель может получить современный смартфон для удовлетворения своих основных потребностей: фото, видео, приложения, игры.