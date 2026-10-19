На Тернопільщині водій Daewoo збив односельчанина і втік: чоловік помер у швидкій

У Гримайлівській громаді на Тернопільщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Daewoo наїхав на односельчанина та залишив місце події. Потерпілий помер від отриманих травм.

За попередніми даними поліції, аварія сталася на вихідних. За кермом Daewoo перебував житель села Пізнанка. Після наїзду на односельчанина водій поїхав із місця ДТП.

Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Він помер у кареті екстреної медичної допомоги.

Правоохоронці встановили особу водія та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Обставини смертельної аварії з’ясовують правоохоронці.