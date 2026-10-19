Немає світла? У Вишнівецькій громаді повідомили, де підзарядити гаджети

У Вишнівецькій громаді Тернопільської області організували місця, де жителі можуть підзарядити мобільні телефони та інші електронні пристрої під час відключень електроенергії внаслідок російської атаки.

Про це повідомили у Вишнівецькій територіальній громаді 19 жовтня.

За інформацією громади, пункт незламності у селі Старий Вишнівець на вулиці Збаразькій, 2 працює цілодобово.

Також сьогодні, 19 жовтня, з 09:00 до 18:00 зарядити телефони та інші пристрої можна у приміщенні Вишнівецької селищної ради.

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання після ворожої атаки.

У громаді закликають жителів стежити за офіційними повідомленнями, дбати про власну безпеку та підтримувати одне одного.