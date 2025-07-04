Пекельна ніч після дзвінка путіна і Трампа: Київ під вогнем, десятки поранених

Внаслідок чергової масштабної ракетно-дронової атаки Росії по Києву постраждали щонайменше 23 особи, з них 14 — госпіталізовані, ще дев’ятьом допомогу надали амбулаторно або безпосередньо на місці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, серед поранених є 10-річна дівчинка.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки, а також об’єкти освітньої, медичної та транспортної інфраструктури. Точна кількість пошкоджених об’єктів уточнюється.

❗ Після масованої атаки експерти МОЗ закликають мешканців столиці не відкривати вікна, вимкнути кондиціонери та використовувати захисні маски, адже в повітрі зафіксована підвищена концентрація шкідливих речовин.

📍 У ніч перед атакою відбувся телефонний контакт між президентом Росії володимиром путіним і експрезидентом США Дональдом Трампом. Радник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга наголосив, що масштабна атака розпочалася одразу після цієї розмови. За його словами, це сигнал про повну зневагу путіна до США і всіх міжнародних зусиль для деескалації.

🔻 Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав цю ніч “однією з найгірших” і закликав світову спільноту:

«путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни. москву необхідно без зволікань піддати найжорсткішим санкціям. Україні необхідно надати всі необхідні засоби для самооборони».