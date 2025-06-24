На Тернопільщині викрили чоловіка, який розкладав синтетичні наркотики у лісі

30-річного мешканця села Йосипівка правоохоронці затримали просто “на гарячому” — після того, як він залишив у лісі поблизу Великих Гаїв 12 пакетиків із забороненою речовиною. Як встановили оперативники карного розшуку відділення поліції №1 міста Тернополя, чоловік займався розповсюдженням наркотиків шляхом “закладок”.

Під час документування його протиправної діяльності стало відомо, що фігурант реалізовував синтетичний наркотик, попередньо визначений як альфа-піролідинопентіофенон — небезпечна психоактивна речовина. Поліцейські вилучили 12 доз ще до того, як вони потрапили до потенційних “клієнтів”.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконний збут наркотичних засобів. Чоловікові загрожує від 6 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.