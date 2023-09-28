На Тернопільщині чиновники хотіли обікрасти сиріт

Завдяки прокурорам Кременецької окружної прокуратури дітям-сиротам виплатять належні їм понад 100 тис грн допомоги

Прокурори Кременецької окружної прокуратури захистили у суді інтереси дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Встановлено, що навчальні заклади Кременецької територіальної громади не виконали законодавчих вимог щодо виплати випускникам шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одноразової грошової допомоги. Відтак прокуратура подала позов до суду.

Тернопільський окружний адміністративний суд погодився із доводами прокурорів та зобов’язав відповідачів виплатити 7 випускникам вказану одноразову грошову допомогу на загальну суму понад 100 тис грн.