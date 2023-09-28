15:39 | 28.09.2023
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Новини Тернополя 

Мешканці Тернопільщини можуть отримати засоби реабілітації у безкоштовне користування для військових і дітей

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Завдячуючи багатьом  партнерам і особливо друзям з Української громади в Норвегії Den ukrainske forening i Norge Благодійний Фонд “Люди Важливі” розпочинає ініціативу з безкоштовного надання в користування (у тому числі тривале) різних засобів й пристроїв для реабілітації дорослих і дітей.

У першу чергу допомогатимуть пораненим/хворим ВІЙСЬКОВИМ та потребуючим ДІТЯМ.
☝️ Для подачі заявки будь ласка заповніть форму за посиланням – http://surl.li/lodlb

ℹ️ Ініціатива реалізується спільними зусиллями команд БФ “Люди Важливі”, Сила Людей Тернополя, Прогресивні люди, Я зможу, Спілка ініціативних громадян “КОБЗА”, Інститут сталого регіонального розвитку.

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