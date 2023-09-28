Мешканці Тернопільщини можуть отримати засоби реабілітації у безкоштовне користування для військових і дітей

Завдячуючи багатьом партнерам і особливо друзям з Української громади в Норвегії Den ukrainske forening i Norge Благодійний Фонд “Люди Важливі” розпочинає ініціативу з безкоштовного надання в користування (у тому числі тривале) різних засобів й пристроїв для реабілітації дорослих і дітей.