13:15 | 28.09.2023
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Під Тернополем водій втік з місця ДТП, залишивши в машині травмованого пасажира

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 вересня в Великі Бірки Тернопільського району. Близько 17.00 годин водій автомобіля «Nissan Maxima» не впорався з керуванням транспортного засобу та з’їхав у кювет.
Внаслідок аварії травмувався пасажир, якого затисло в понівеченій автівці. Завдяки вмілим діям тернопільських рятувальників потерпілого деблокували та передали медикам.
А ось водій іномарки повівся дуже дивно в даній ситуації. Як стало відомо «Погляду» він втік з місця ДТП.

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