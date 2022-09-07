На Тернопільщині з офіційних доходів сплатили майже 4,1 млрд грн податку

У січні-серпні 2022 року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили майже 4,1 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 888,5 млн грн більше, ніж у минулому році.

З усієї суми надходжень до державного бюджету платники спрямували 864,4 млн грн цього платежу, а це плюс 57,2 млн грн до січня-серпня 2021 року. Місцеві скарбниці поповнились на 3,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 831,3 млн грн більше, ніж торік.

Зауважмо, що платниками цього податку є як фізичні особи-резиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні й іноземні доходи, так і фізособи-нерезиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, а також податкові агенти.

Даний платіж є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. При цьому, основну частину в його надходженнях займає оподаткування заробітної плати та інших доходів громадян.