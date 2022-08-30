11:11 | 30.08.2022
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На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув водій автомобіля

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 29 серпня на автодорозі М-30. Близько 21.45 годин на ділянці автодороги між селами Ступки та Романівка Байковецької територіальної громади зіткнулись два автомобілі «Toyota Camry» та «ВАЗ 21101».

Внаслідок ДТП травмувались двоє людей, які перебували в «десятці»: 43-річний водій та 44-річна пасажирка. Обох потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.

На жаль, водій від отриманих травм помер в лікувальному закладі.

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