На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув водій автомобіля

Дорожньо-транспортна пригода сталась 29 серпня на автодорозі М-30. Близько 21.45 годин на ділянці автодороги між селами Ступки та Романівка Байковецької територіальної громади зіткнулись два автомобілі «Toyota Camry» та «ВАЗ 21101».

Внаслідок ДТП травмувались двоє людей, які перебували в «десятці»: 43-річний водій та 44-річна пасажирка. Обох потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.

На жаль, водій від отриманих травм помер в лікувальному закладі.