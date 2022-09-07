15:20 | 7.09.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі затримали чоловіка з підробленими документами

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Тернопільські патрульні виявили водія з, ймовірно, підробленими документами.

Учора, близько 22-ї години, патрулюючи на вулиці Квітки Цісик, інспектори помітили автомобіль Renault, водій якого порушив ПДР України. Поліцейські зупинили автівку та, під час перевірки документів, виявили ознаки підробки посвідчення водія. Згідно з базами даних документ належить іншій особі.

Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *