За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, за останню добу на Тернопільщині двоє людей померло від COVID-19. Це житель с. Малі Загайці Шумського району 63 роки та жителька с. Новий Кокорів Кременецького району 74 роки.

Станом на 12 травня в області зафіксовано 20 смертей від COVID-19.

Раніше на Тернопільщині померли 18 людей:

9 травня житель с. Старий Кокорів Кременецького району. 7 травня 89 річний житель села Бариш Бучацького району. 7 травня 62-річний житель села Ходаки Шумського району. 1 травня помер 71-річний чоловік у Монастириському районі. 29 квітня помер Фельдшер Швидкої допомоги з с. Устя Зелене Монастириського району. 29 квітня у тернопільській лікарні померла 60-річна жінка інфікована COVID-19 – жителька Почаєва. 27 квітня в Шумській лікарні помер 66-річний чоловік, мешканець Шумську. 27-го квітня в Шумській лікарні помер 55-річний чоловік, мешканець с. Потуторів. Померлий був священником МП. 26-го квітня в Почаївській лікарні від коронавірусу померла 77-річна пацієнтка. 25-го квітня в Заліщицькій лікарні на Тернопільщині від коронавірусу померла 73-річна мешканка Чернівецької області. 24 квітня у Заліщиках померла 70-річна жінка. 19 квітня померли: 58-річний чоловік з Шумська 19 квітня померла 43-річна жінка з Почаєва. 8 квітня 83-річна жінка з с.Горішня Слобідка Монастириського району. 8 квітня помер мешканець Заліщиків, 62-річний чоловік; 6 квітня помер 57-річний священник з міста Заліщики. У нього першого на Тернопільщині лабораторно підтвердили COVID-19; 2 квітня 57-річна жителька Козівського району; 25 березня помер – 68-річний житель Монастириського району.