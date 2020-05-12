10:39 | 12.05.2020
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Новини Тернополя 

За останню добу на Тернопільщині двоє людей померло від COVID-19

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За інформацією  ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, за останню добу на Тернопільщині двоє людей померло від COVID-19. Це житель с. Малі Загайці Шумського району 63 роки та жителька с. Новий Кокорів Кременецького району 74 роки.

Станом на 12 травня в області зафіксовано 20 смертей від COVID-19.

Раніше на Тернопільщині померли 18 людей:

  1.  9 травня житель с. Старий Кокорів Кременецького району.
  2. 7 травня 89 річний житель села Бариш Бучацького району.
  3. 7 травня 62-річний житель села Ходаки Шумського району.
  4. 1 травня помер 71-річний чоловік у Монастириському районі.

  5. 29 квітня  помер Фельдшер Швидкої допомоги з с. Устя Зелене Монастириського району.

  6. 29 квітня у тернопільській лікарні померла 60-річна жінка інфікована COVID-19  – жителька Почаєва.
  7. 27 квітня в Шумській лікарні помер 66-річний чоловік, мешканець Шумську. 
  8. 27-го квітня в Шумській лікарні помер 55-річний чоловік, мешканець с. Потуторів. Померлий був священником МП.
  9. 26-го квітня в Почаївській лікарні від коронавірусу померла 77-річна пацієнтка.
  10. 25-го квітня в Заліщицькій лікарні на Тернопільщині від коронавірусу померла 73-річна мешканка Чернівецької області.
  11. 24 квітня у Заліщиках померла 70-річна жінка.
  12. 19 квітня померли: 58-річний чоловік з Шумська
  13. 19 квітня померла 43-річна жінка з Почаєва.
  14. 8  квітня 83-річна жінка з с.Горішня Слобідка Монастириського району.
  15. 8 квітня помер мешканець Заліщиків, 62-річний чоловік;
  16. 6 квітня помер 57-річний священник з міста Заліщики. У нього першого на Тернопільщині лабораторно підтвердили COVID-19;
  17. 2 квітня 57-річна жителька Козівського району;
  18. 25 березня помер – 68-річний житель Монастириського району.

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