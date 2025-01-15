На Тернопільщині затримали “чорних лісорубів”

Двох жителів Тернопільської області, які перевозили незаконно вирубані дерева, викрили правоохоронці.

Крадіжку деревини під час патрулювання території у природному заповіднику “Медобори” зареєстрували працівники сектору водної поліції. Невідомий порізав вітровальні дерева породи ясен для власних потреб. У ході перевірки з’ясувалося, що порушник – місцевий житель Гусятинської громади Чортківського району.

Аби уникнути відповідальності за свої діяння, він запропонував правоохоронцям 1000 доларів неправомірної вигоди. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Щодо фігуранта слідчі відкрили два провадження відповідно до статті 185 (крадіжка) та статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Спробував відкупитися від незаконної порубки лісу й уродженець села Тудорів. Він у заказнику Яблуневі дачі зрубав близько 2,5 кубів деревини та перевозив її у причепі за допомогою трактора Shifeng SG 240. Чоловіка зупинили працівники сектору реагування патрульної поліції Чортківського РУП. Жодних дозволів та документів на дерево у нього не було і він запропонував правоохоронцям 200 доларів, аби ті “закрили очі” на його порушення. Тепер житель області відповідатиме за двома статтями кримінального кодексу України: 246 – незаконна порубка або незаконне перевезення лісу та 369 – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Обом підозрюваним загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Триває слідство.