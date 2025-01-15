Разновидности картриджей для фильтров: что нужно знать перед покупкой

В последнее десятилетие все больше людей приобретают себе домой фильтры для воды. Это позволяет им употреблять водопроводную воду без отстаивания или кипячения и не тратить деньги на ее покупку в магазине. Основной частью любого фильтра является картридж, который выполняет роль водоочистки, он задерживает водяные вещества или даже меняет химический состав воды. В магазине бытовой техники Венкон можно найти большой выбор картриджей для водяных фильтров. Рассмотрим в данной статье, какими они бывают, для чего используются и по каким параметрам выбирать.

Типы картриджей

В зависимости от установленного фильтра, в нем могут применяться различные картриджи. В первую очередь они разделаются по типам, технологиям водоочистки. Распространенными являются:

Механические картриджи. Они используются в большинстве систем водоочистки и удаляют из воды не растворенные крупные загрязнения, такие как песок, водоросли, ржавчина и другие примеси. Они придают воде неестественный вкус и запах, негативно влияют на здоровье, особенно зубов и органов пищеварения. Механические картриджи изготавливаются из полипропилена. Угольные картриджи. Также достаточно распространенная, простая, но при этом эффективная технология водоочистки. В таком картридже находится активированный уголь, который удаляет из воды хлор и его запах, а также некоторые другие органические соединения. Хлор придает воде неприятный вкус, который может сказаться даже на приготовленных напитках и блюдах. Смягчающие картриджи. Они содержат ионообменные смолы, устраняющие из воды соли магния и кальция. Это делает воду мягкой, поэтому понижает интенсивность образования накипи на бытовой технике, а также положительно влияет на вкус и свойства воды. Картриджи против железа. Такие компоненты фильтра устраняют из воды элементы железа, которые придают неприятный металлический привкус, негативно влияют на здоровье пищеварительной системы, а также окрашивают сантехнику в темный цвет. Мембранные картриджи. Самые эффективные фильтры, которые обычно используются в системах обратного осмоса. Они представляют собой мембрану с очень маленькими порами. Вода проходит через поры, а загрязнения в виде бактерий, микробов и вирусов задерживаются и остаются по другую сторону. Это делает воду идеально чистой, пригодной к употреблению даже детьми без дополнительной обработки. Минерализаторы. Некоторые фильтры, например, обратный осмос, выполняют настолько эффективную очистку, что удаляют из воды все примеси, не только вредные, но и полезные минералы, без которых вода теряет свои свойства. Минерализаторы обогащают воду этими элементами заново после очистки фильтром. Вода становится не только безопасной, но и естественно полезной.

Тип корпуса

Картриджи для водоочистки также отличаются и по типу корпуса. Каждый фильтр совместим с одним определенным корпусом. Самыми распространенными являются:

BigBlue – с диаметром 4,5 дюйма и длинной 10 или 20 дюймов;

Slim – с меньшим диаметром 2,5 дюйма и длиной 10-40 дюймов;

Expert – корпус картриджей, подходящий для систем водоочистки “Барьер Expert Hard”;

Inline – простые картриджи, оснащенные стандартным фитингом, с помощью которых их можно включить в любое место системы водопровода.

Картриджи BigBlue выбираются для систем водоочистки с большей производительностью. Они могут обработать большой объем воды. Картриджи в корпусах Slim – хороший вариант для домашней кухни, в которой мало места. Они занимают меньше пространства. Хоть и менее производительны, но достаточно распространены. Модели в корпусе Inline приобретаются для быстрой организации водоочистки. Как правило, это проточные фильтры с небольшой эффектностью.

Подбирайте картриджи для системы водоочистки, которые соответствуют по размеру и типу фильтрам, установленным у вас. А также учитывайте степень и характер загрязнения воды и ее назначение после очистки.