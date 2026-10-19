На Тернопільщині жінку оштрафували за викидання сміття у невстановленому місці

На території Скала-Подільської громади Чортківського району екоінспектори виявили жінку, яка викидала відходи у невідведеному для цього місці. Її притягнули до адміністративної відповідальності.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області, під час обстеження території також зафіксували накопичення побутового сміття, пластикової тари та рослинних решток.

За оцінкою інспекторів, це може свідчити про неодноразове використання ділянки для незаконного розміщення відходів.

Жінку притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає для громадян штраф від 340 до 1360 гривень за порушення вимог щодо поводження з відходами.

В екоінспекції наголошують, що залишення сміття у лісосмугах, на узбіччях доріг, пустирях та інших непризначених для цього місцях може призводити до забруднення ґрунтів і шкодити природним екосистемам.

Природоохоронні заходи з виявлення таких порушень обіцяють продовжувати.