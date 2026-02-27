Де здати кров у березні: графік виїздів у громади Тернопільщини

У березні команда Тернопільського центру служби крові продовжує виїзні донації у громадах Тернопільщини.

Графік уже сформовано, тож жителі області можуть заздалегідь обрати зручну дату та долучитися до донорства у своїй громаді.

Організатори наголошують: якщо немає можливості приїхати до обласного центру, медики приїдуть самі. Головна мета — зробити донорство доступним для кожного та забезпечити стабільне поповнення запасів крові для лікарень і військових.

У березні виїзні бригади працюватимуть у таких громадах:

03.03 — Борсуківська ОТГ

05.03 — Збаразька ОТГ

10.03 — Бучацька ОТГ

12.03 — Почаївська ОТГ

17.03 — Лопушненська ОТГ

19.03 — Підволочиська ОТГ

24.03 — Шумська ОТГ

26.03 — Копичинецька ОТГ

31.03 — Скориківська ОТГ

Центр служби крові закликає скористатися можливістю здати кров у своїй громаді. Одна донація може врятувати до трьох життів.