У Чорткові на благодійному фестивалі зібрали 13 700 гривень на пікап для військових

У Чорткові на Тернопільщині під час благодійного фестивалю «Осінні барви Чорткова» зібрали 13 700 гривень на придбання пікапа для роти снайперів 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Захід відбувся в неділю, 18 жовтня. Через несприятливу погоду фестиваль перенесли до Центру культурних послуг імені Катерини Рубчакової.

На благодійному ярмарку свою продукцію та вироби представили працівники Публічної бібліотеки, а також культурні заклади й студії з Білої, Горішньої Вигнанки, Пастушого, Скородинців, Бичківців і Росохача.

Для відвідувачів підготували й концертну програму за участю учнів і викладачів Чортківської мистецької школи імені Василя Мармуса, вокальних та хореографічних колективів громади, солістів й аматорських ансамблів. Серед учасників був і театр пісні «Древо» Центру культурних послуг.

Усі зібрані кошти — 13 700 гривень — передали на придбання пікапа для роти снайперів 42-ї окремої механізованої бригади, де служить працівник Центру культурних послуг Олег Яшков.

Про це повідомила Чортківська міська рада.