На Тернопільщині зіштовхнулися два мікроавтобуси. Є постраждалі

Сьогодні о 08.05 год. до рятувальників надійшов виклик про допомогу. Поблизу села Зелена Чортківського району на автодорозі зіткнулися два легкові автомобілі, постраждали люди. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

Вогнеборці вжили заходів, щоб не допустити загорання машин, та допомогли медикам транспотрувати до карет екстреної медичної допомоги потерпілих.