13:26 | 7.02.2021
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На Тернопільщині зіштовхнулися два мікроавтобуси. Є постраждалі

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Сьогодні о 08.05 год. до рятувальників надійшов виклик про допомогу. Поблизу села Зелена Чортківського району на автодорозі зіткнулися два легкові автомобілі, постраждали люди. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

Вогнеборці вжили заходів, щоб не допустити загорання машин, та допомогли медикам транспотрувати до карет екстреної медичної допомоги потерпілих.

На місці події працював черговий караул 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління, 5 чоловік особового складу, та спеціальний автомобіль «FORD RANGER», який сконструйований та обладнаний для роботи під час ліквідації наслідків аварій.

Обставини ДТП з’ясовують працівники ГУ НП в області.

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