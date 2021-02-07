На Тернопільщині зіштовхнулися два мікроавтобуси. Є постраждалі
Сьогодні о 08.05 год. до рятувальників надійшов виклик про допомогу. Поблизу села Зелена Чортківського району на автодорозі зіткнулися два легкові автомобілі, постраждали люди. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.
Вогнеборці вжили заходів, щоб не допустити загорання машин, та допомогли медикам транспотрувати до карет екстреної медичної допомоги потерпілих.
На місці події працював черговий караул 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління, 5 чоловік особового складу, та спеціальний автомобіль «FORD RANGER», який сконструйований та обладнаний для роботи під час ліквідації наслідків аварій.
Обставини ДТП з’ясовують працівники ГУ НП в області.