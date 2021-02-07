З’явилась інформація скільки вартуватиме газ для населення Тернопільшини

На сайті ТОВ “Тернопільоблгаз” та ДП “Газпостач” ТОВ “Тернопільміськгаз” з’явилась інформація про те, що вартість природного газу для побутових споживачів ТОВ “Тернопільоблгаз” у січні 2021 року становитиме 6,99 грн. за 1 куб.м.

Це означає, що мешканці Тернопільщини жодної гривні не переплачуватимуть за січневі ринкові тарифи. Платіжки за січень бужуть нараховані за граничною ціною, яку уряд встановив на газ для побутових споживачів з 1 лютого. Таким чином платіжка буде меншою майже на 40%.

Нагадаємо, в Україні запрацював ринок газу для населення, в якому клієнт сам може обирати постачальника залежно від ціни та сервісу. Через це ціна на газ у січні зросла до 8,8-9,9 грн за куб м.

За дорученням Президента України Кабінет Міністрів 18 січня ухвалив рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Така ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Рішення про встановлення граничної ціни на газ не означає, що Уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні. За його словами прем’єр-міністра України, без втручання в ситуацію вже у лютому кубометр газу міг би здорожчати до 12 грн.

«В умовах недосконалої конкуренції, монополізації ринку таке рішення є необхідним, аби збалансувати та спрямувати ринок на шлях розвитку, а не консервації монополій», — сказав Денис Шмигаль.

Як повідомляла Область, у Тернопільській обласній державній адміністрації розробили реєстр постачальників газу. В ньому є інформація про компанії, що торгують блакитним паливом, та вартість їхніх послуг. Таким чином, жителі Тернопільщини зможуть стежити за цінами на газ та обирати для себе вигідну пропозицію. Навіть попри граничну ціну 6,99 грн за кубометр одразу 8 компаній оприлюднили кращі пропозиції на лютий: від 6,79 до 6,98 грн за кубометр.