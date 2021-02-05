NEW! Репродуктивні технології в «Оксфорд Медікал». Даруємо щасливе батьківство!

Безпліддя – не вирок!

Тим, хто зіткнувся з проблемою безпліддя, важливо знати, що в більш ніж 50% випадків з нею можна впоратися за допомогою сучасних допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). І Ми Вам у цьому допоможемо!

Відтепер нашим пацієнтам доступні такі послуги:

діагностика репродуктивного здоров’я;

лікування жіночого та чоловічого безпліддя;

екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ).

Що є метою лікування методом ЕКЗ?

Вагітність, природно відповісте Ви, і помилитеся. Народжена і здорова дитина – ось правильна відповідь!

Фахівці «Оксфорд Медікал» готові допомогти Вам отримати довгоочікуваного малюка за допомогою всіх інноваційних допоміжних репродуктивних технологій.

Консультація репродуктолога – БЕЗКОШТОВНА!

Деталі за номером телефону: (068) 752 52 52!