NEW! Репродуктивні технології в «Оксфорд Медікал». Даруємо щасливе батьківство!
Безпліддя – не вирок!
Тим, хто зіткнувся з проблемою безпліддя, важливо знати, що в більш ніж 50% випадків з нею можна впоратися за допомогою сучасних допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). І Ми Вам у цьому допоможемо!
Відтепер нашим пацієнтам доступні такі послуги:
- діагностика репродуктивного здоров’я;
- лікування жіночого та чоловічого безпліддя;
- екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ).
Що є метою лікування методом ЕКЗ?
Вагітність, природно відповісте Ви, і помилитеся. Народжена і здорова дитина – ось правильна відповідь!
Фахівці «Оксфорд Медікал» готові допомогти Вам отримати довгоочікуваного малюка за допомогою всіх інноваційних допоміжних репродуктивних технологій.
Консультація репродуктолога – БЕЗКОШТОВНА!
Деталі за номером телефону: (068) 752 52 52!