02:02 | 6.09.2024
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Пантеон Героїв 

На війні загинув Ігор Чорний з Тернопільщини

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Знову болить, знову втрата Героя…

Білим янголом на щиті у Скалатську громаду повертається наш відважний воїн Чорний Ігор Федорович 1977 року народження – житель села Зарубинці, повідомляють у міській раді.
Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, рідним, близьким та побратимам загиблого Героя.Світла пам’ять та безмежна вдячність за вірність Батьківщині навіки залишиться у наших серцях.

Похоронний кортеж з домовиною Героя зустрічаємо завтра 6 вересня орієнтовно о 14:00 год.

 

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