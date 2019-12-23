На Тернопільщини закрили 177 гральних закладів
У результаті проведеного відпрацювання поліцейські припинили роботу 177 об’єктів, які займалися гральним бізнесом. За сімома фактами виявлених правопорушень слідчі розпочали два кримінальні провадження за частиною 1статті 203-2 Кримінального кодексу України, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області
Більшість виявлених закладів працювали під виглядом державних лотерей. Правоохоронці вилучили системні блоки, монітори та інше обладнання, яке використовувалось для ведення азартних ігор.
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