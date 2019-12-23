У Тернополі на будівництві виявили мінометний снаряд

Сьогодні, близько 12-ї години дня, патрульні отримали повідомлення про виявлення боєприпасів на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Поліцейські оперативно прибули за вказаною адресою, де їх очікувала заявниця.

Остання повідомила, що на будівництві знайшли предмет, схожий на мінометний снаряд часів Другої світової війни. Інспектори негайно огородили місце події та викликали вибухотехніків, котрі знешкодили та вилучили небезпечну знахідку.

Шановні громадяни! Якщо ви виявили підозрілі речі, предмети чи небезпечні речовини, відразу ж звертайтеся на лінію 102, – просять у патрульній поліції.