15:20 | 23.12.2019
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі на будівництві виявили мінометний снаряд

Redaktor 0 View Прокоментуй!

Сьогодні, близько 12-ї години дня, патрульні отримали повідомлення про виявлення боєприпасів на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Поліцейські оперативно прибули за вказаною адресою, де їх очікувала заявниця.

Остання повідомила, що на будівництві знайшли предмет, схожий на мінометний снаряд часів Другої світової війни. Інспектори негайно огородили місце події та викликали вибухотехніків, котрі знешкодили та вилучили небезпечну знахідку.

Шановні громадяни! Якщо ви виявили підозрілі речі, предмети чи небезпечні речовини, відразу ж звертайтеся на лінію 102, – просять у патрульній поліції.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *