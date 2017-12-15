У Тернополі встановлюють “режим Януковича” (фото)

У Тернополі місцевого самоврядування немає. Воно зруйноване міським головою Сергієм Надалом та партією “Свобода”. Маємо “режим януковича” в мініатюрі.

Мовчки споглядають і свідомо або несвідомо стають співучасниками партії “Самопоміч”, “Громадянська позиція”, “Блок Петра Порошенка”, “Народний контроль”, “Радикальна партія Ляшка”.

Правоохоронцям все складніше маскувати власну залежність від корупційної верхівки міста 🙁

Дякуємо небайдужим тернополянам та окремим депутатам, котрі у непростих умовах намагаються відновити законність та служити громаді.

Попереду у тернополян багато роботи. І ми її зробимо.

Іван Сороколіт