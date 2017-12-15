У Тернополі встановлюють “режим Януковича” (фото)
У Тернополі місцевого самоврядування немає. Воно зруйноване міським головою Сергієм Надалом та партією “Свобода”. Маємо “режим януковича” в мініатюрі.
Мовчки споглядають і свідомо або несвідомо стають співучасниками партії “Самопоміч”, “Громадянська позиція”, “Блок Петра Порошенка”, “Народний контроль”, “Радикальна партія Ляшка”.
Правоохоронцям все складніше маскувати власну залежність від корупційної верхівки міста
Дякуємо небайдужим тернополянам та окремим депутатам, котрі у непростих умовах намагаються відновити законність та служити громаді.
Попереду у тернополян багато роботи. І ми її зробимо.
Іван Сороколіт